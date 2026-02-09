Com R$ 148,5 milhões, BNDES apoia usina de biometano da Bioo no Paraná

Agência BNDES - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou e contratou financiamento no valor de R$ 148,5 milhões para a Bioo Paraná Holding S.A construir uma usina de biometano em Toledo (PR), com investimento total previsto de R$ 196 milhões. Do financiamento contratado, R$ 101,5 milhões são provenientes do Fundo Clima e R$ 47,1 milhões da linha Finem.

A unidade tem capacidade planejada de produção de 11 milhões de metros cúbicos de biometano ao ano, evitando aproximadamente 80 mil toneladas de emissões de CO2 equivalente na atmosfera. O projeto tem previsão de gerar 210 empregos diretos e indiretos na fase de construção e 90 após sua entrada em operação.

Além do biometano, a Bioo produzirá fertilizante de matriz orgânica, amplamente utilizado na agricultura regional. O CO2 biogênico, produzido naturalmente no processo da usina, será purificado para grau alimentício e fornecido, por exemplo, à indústria de bebidas, substituindo o CO2 de origem fóssil. Essa integração contribui diretamente para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e a descarbonização da cadeia produtiva regional.

“O projeto apoiado minimiza os impactos negativos dos resíduos orgânicos no meio ambiente ao direcioná-los para fabricação de produtos energéticos e de alto valor agregado, como o biometano e o CO2. A energia renovável produzida e a redução de emissões de metano fortalecem a economia circular no Brasil, em sintonia com a política de transição energética do governo do presidente Lula”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Este financiamento marca mais um passo na consolidação do modelo da Bioo: transformar resíduos orgânicos em energia renovável e bioprodutos de alto valor. Contar, mais uma vez, com o apoio do BNDES — especialmente via Fundo Clima — reforça o mérito do projeto e sua relevância para a transição energética no Brasil. Também em Toledo, vamos ampliar impacto com descarbonização, economia circular e desenvolvimento regional caminhando juntos”, complementa o CEO da Bioo, Maurício Cótica.

O biometano é um combustível natural e renovável, equivalente ao gás natural, produzido a partir da decomposição de diferentes matérias orgânicas em biodigestores que utilizam microrganismos por digestão anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio. Sua produção evita a emissão de gases poluentes na atmosfera e reduz o uso do gás natural de origem fóssil, sendo seu substituto direto.

Economia circular

A Bioo transforma resíduos orgânicos provenientes de grandes geradores da região, em especial da cadeia de produção de proteína animal, em bioprodutos com base no conceito da economia circular. Através desse processo, resíduos que seriam descartados podem retornar às mesmas operações que os geraram, na forma de biometano e CO2 biogênico, fechando o ciclo produtivo.

Empresa

A Bioo Paraná Holding S.A é uma subsidiária da Bioo Investimentos e Participações S.A., controlada pela Cótica Energia , que atua no setor de biogás e biometano, e pelo Fundo de Investimento em participações eB BIP, gerido pela Flying Rivers Capital – gestora especializada em investimentos climáticos, criada a partir da vertical de clima da eB Capital. E, também, possui participação da BNDESPar.