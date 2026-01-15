Financiamento de biocombustíveis atinge recorde histórico no BNDES

247 - O financiamento à produção de biocombustíveis no Brasil alcançou um patamar inédito em 2025. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 6,4 bilhões em crédito para o setor ao longo do ano, valor que supera o recorde anterior de R$ 4,8 bilhões registrado em 2010 e marca a consolidação de uma nova fase de apoio à transição energética no país.

A partir de 2023, o banco retomou de forma mais consistente o financiamento a projetos voltados à produção de biocombustíveis, com uma carteira mais diversificada. Entre as iniciativas apoiadas estão empreendimentos de etanol produzido a partir de milho e trigo, além de projetos de biometano, ampliando o escopo das fontes renováveis contempladas.

Nos últimos três anos, o volume total de recursos aprovados pelo BNDES para o segmento chegou a R$ 13,3 bilhões. O valor representa um crescimento de 204% em relação ao montante destinado entre 2019 e 2022, período marcado por menor participação do banco no financiamento desse tipo de projeto.

Em nota oficial, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou os efeitos estruturais desse movimento. “Ao financiar energia limpa e renovável, o BNDES fortalece a indústria nacional, contribui com a redução das emissões e consolida o país como protagonista da transição energética justa e sustentável”, afirmou.

O avanço dos financiamentos ocorre em um contexto de maior demanda por fontes renováveis e de esforços para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Segundo o banco, o estímulo à cadeia de biocombustíveis também impulsiona a geração de empregos, a inovação tecnológica e a redução da intensidade de carbono da matriz energética brasileira.