ANP libera primeira usina de etanol de trigo do Brasil

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou o início das operações da primeira usina brasileira voltada à produção de etanol a partir do trigo. O empreendimento pertence à CB Bioenergia e está localizado no município de Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, consolidando uma iniciativa inédita no setor de biocombustíveis do país.

A autorização foi publicada na quinta-feira (8) no Diário Oficial da União. Com a liberação, a unidade passa a operar oficialmente como a primeira do Brasil habilitada a produzir etanol utilizando o trigo como matéria-prima em escala industrial.

Na fase inicial do projeto, a usina tem capacidade para processar cerca de 100 toneladas de trigo por dia. A estimativa é de uma produção anual de até 12 milhões de litros de etanol hidratado. Para viabilizar essa etapa, foram investidos aproximadamente R$ 100 milhões na construção e na implantação da estrutura industrial.

A CB Bioenergia projeta uma ampliação expressiva da planta nos próximos anos. A expectativa é que, até 2027, a unidade alcance uma produção entre 45 milhões e 50 milhões de litros de etanol por ano. A expansão demandará novos investimentos, que podem chegar a cerca de R$ 500 milhões.

Antes da autorização concedida pela ANP, o projeto já havia cumprido as exigências ambientais em âmbito estadual. Em novembro do ano passado, a empresa recebeu a Licença de Operação do governo do Rio Grande do Sul, autorizando o início das atividades no município de Santiago.

Com a entrada em operação da usina, o Brasil amplia o leque de matérias-primas utilizadas na produção de biocombustíveis, fortalecendo a diversificação energética e o vínculo entre o setor de energia renovável e o agronegócio.