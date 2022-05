Conselho de Ética aprova parecer pela cassação do vereador Renato Freitas

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba (PR) aprovou nesta terça-feira (10) a cassação do vereador Renato Freitas (PT), acusado de liderar um protesto em que manifestantes invadiram a Igreja do Rosário, no dia 5 de fevereiro, no Largo da Ordem, na capital paranaense. O processo seguirá para o plenário, onde os 38 vereadores de Curitiba devem decidir se o parlamentar será cassado definitivamente.

A manifestação foi contra o "racismo estrutural" e as mortes de Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho, os dois casos no estado do Rio de Janeiro.

Em fevereiro, a Arquidiocese de Curitiba afirmou, em tom de crítica, que o protesto aconteceu "no mesmo horário da celebração da Missa".

O vereador disse que a "missa já havia terminado" quando aconteceu a manifestação. "Vídeos sem contexto e informações falsas estão sendo divulgadas a respeito de ato contra o racismo", acrescentou o petista em postagem na rede social.

