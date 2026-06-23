Corrida ao Senado no Rio Grande do Sul tem cenário embolado e múltiplos empates

247 - A disputa por uma vaga no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul segue aberta e marcada por forte equilíbrio entre os principais pré-candidatos. Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (23) revela um cenário de múltiplos empates técnicos entre os concorrentes mais bem posicionados na corrida eleitoral.

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) aparece numericamente na liderança, com 20% das intenções de voto. No entanto, considerando a margem de erro da pesquisa, o parlamentar está tecnicamente empatado com Manuela D’Ávila (Psol), que registra 19%, e com Ubiratã Sanderson (PL), que soma 17% das preferências do eleitorado.

A pesquisa também aponta uma disputa equilibrada no segundo bloco de candidatos. Germano Rigotto (MDB) e Paulo Pimenta (PT) aparecem empatados, ambos com 14% das intenções de voto.

Mais atrás, Frederico Antunes (PSD) registra 4%. O levantamento indica ainda que 5% dos entrevistados pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 7% afirmaram estar indecisos.

Os números reforçam um quadro de elevada competitividade na eleição para o Senado no Rio Grande do Sul. Com diferenças reduzidas entre os principais nomes e uma parcela relevante do eleitorado ainda sem definição de voto, a tendência é de que a disputa permaneça aberta nos próximos meses.

Metodologia da pesquisa

O levantamento do Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 20 e 22 de junho, por meio de entrevistas realizadas por telefone.

A pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-07063/2026.



