Juliana Brizola tem 37% e Zucco 32% no RS, diz Real Time Big Data

247 - A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece na liderança da disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (23). Os dados indicam que a pedetista soma 37% das intenções de voto no primeiro turno.

De acordo com o levantamento, divulgado pela CNN Brasil, o deputado federal Luciano Zucco (PL) ocupa a segunda colocação, com 32% das preferências do eleitorado. Na sequência aparecem o vice-governador Gabriel Souza (MDB), com 18%, e o ex-prefeito de Guaíba Marcelo Maranata (PSDB), com 3%.

Ainda segundo a pesquisa, 5% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto outros 5% disseram estar indecisos.

Cenários de segundo turno

O levantamento também simulou seis possíveis disputas de segundo turno entre os principais pré-candidatos ao Palácio Piratini.

No cenário entre Juliana Brizola e Luciano Zucco, a pedetista registra 44% das intenções de voto, enquanto o parlamentar do PL alcança 41%. Brancos e nulos somam 7%, e os indecisos representam 8%.

Em uma eventual disputa entre Juliana Brizola e Gabriel Souza, a ex-deputada amplia a vantagem e chega a 47%, contra 35% do vice-governador. Nesse cenário, 8% declararam intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 10% permanecem indecisos.

A maior diferença registrada nas simulações ocorre em um confronto entre Juliana Brizola e Marcelo Maranata. A candidata do PDT alcança 49%, enquanto o tucano aparece com 27%. Os votos brancos e nulos somam 9%, e os indecisos chegam a 15%.

Já em uma disputa entre Luciano Zucco e Gabriel Souza, o deputado federal aparece numericamente à frente, com 42%, contra 37% do vice-governador. Nesse cenário, 9% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 12% ainda não decidiram o voto.

Quando o confronto é entre Zucco e Marcelo Maranata, o parlamentar do PL registra 45% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Guaíba alcança 30%. Os indecisos somam 15% e os votos brancos ou nulos representam 10%.

Na última simulação apresentada pelo instituto, Gabriel Souza aparece com 38%, enquanto Marcelo Maranata registra 32%. Nesse cenário, os votos brancos e nulos chegam a 11%, e os indecisos atingem 19%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 20 e 22 de junho por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-07063/2026.