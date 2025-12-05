Dallagnol paga indenização pelo PowerPoint da Lava Jato contra Lula

247 - O ex-procurador da República e deputado federal cassado Deltan Dallagnol quitou o valor de R$ 146.847,13 referente à indenização devida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo episódio que ficou conhecido como “caso do PowerPoint”, relata Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O comprovante do depósito foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo na quarta-feira (3). O pagamento encerra uma etapa do processo movido pelo presidente, após a apresentação feita por Dallagnol em 2016, quando o então procurador exibiu um slide que associava Lula a supostas irregularidades nas investigações da Operação Lava Jato — o que, mais tarde, foi classificado judicialmente como “ação abusiva e ilegal”.

O valor foi depositado em nome do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão responsável por analisar o caso e determinar a indenização. Com isso, a próxima etapa cabe à defesa de Lula, que deverá solicitar formalmente a liberação dos recursos.

Dallagnol, que deixou o Ministério Público Federal e posteriormente teve o mandato de deputado federal cassado, tornou-se figura central no debate público por sua atuação na Lava Jato e pelos desdobramentos jurídicos e políticos do período. O pagamento da indenização representa mais um capítulo no processo de revisão das ações conduzidas pela operação, cuja metodologia e excessos ficaram claros nos últimos anos.