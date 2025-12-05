Governo Lula cria força-tarefa para coordenar ações após tornados no Paraná

247 - O governo Lula (PT) instituiu um grupo temporário destinado a acompanhar e coordenar as ações da União nas regiões do Paraná atingidas pelos tornados de 7 de novembro, conforme publicação da Portaria SRI/PR nº 123/2025 no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5).

A criação do grupo — liderado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann (PT) — tem como finalidade articular iniciativas entre órgãos federais, governo estadual e prefeituras, além de manter ministros informados sobre o andamento das medidas emergenciais e de reconstrução.

A estrutura contará com representantes da Casa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e da própria Secretaria de Relações Institucionais. As reuniões ocorrerão semanalmente, podendo ser convocadas de forma extraordinária diante de necessidades específicas.

Entre as atribuições estabelecidas, estão a mediação política entre os diferentes entes da federação, o alinhamento das ações de resposta na ponta e a solução de possíveis entraves administrativos. O grupo também deverá produzir relatórios periódicos destinados aos ministros que integram a força-tarefa.

A portaria prevê ainda que representantes de órgãos federais, instituições públicas e entidades da sociedade civil poderão ser convidados a participar das reuniões. Essa participação será considerada serviço público relevante e não contará com remuneração.

O prazo inicial para atuação do grupo é de 90 dias, com encerramento previsto para 5 de março de 2026. Caso necessário, a coordenação poderá prorrogar os trabalhos por mais 90 dias.