Governo envia unidades móveis de saúde à região afetada por tornado no Paraná

247 - O Governo do Brasil iniciou, nesta segunda-feira (24), os atendimentos médicos em unidades móveis instaladas em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, após o tornado que devastou a cidade no dia 7 de novembro. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), seis consultórios foram montados em dois contêineres completamente equipados e passarão a funcionar diariamente para atender a população local, formada por mais de 10 mil moradores afetados pelo desastre natural. As estruturas integram o programa Agora Tem Especialistas e permanecerão na região pelos próximos três meses.

Estrutura completa para atendimento diário

Cada unidade móvel conta com três consultórios e dispõe de equipamentos como desfibriladores, eletrocardiogramas, computadores, impressoras e insumos básicos. Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas e de enfermagem, vacinação, curativos, atendimento psicológico, pequenas cirurgias — como remoção de verrugas e pintas para biópsias — e distribuição de medicamentos.

O funcionamento ocorrerá todos os dias, das 8h às 17h. Aos fins de semana, o foco será o atendimento de urgência e emergência, com apoio de profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS).

Atuação de equipes especializadas

Desde o impacto do tornado, o Governo do Brasil mobilizou 38 profissionais especializados, entre psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros e técnicos de vigilância epidemiológica. Também foi instalado um Centro de Operações de Emergência (COE) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável por monitorar as condições físicas e psicológicas da população, especialmente em áreas rurais e assentamentos.

A FN-SUS já registrou 2.015 atendimentos voltados à saúde mental, além de 498 atendimentos assistenciais e 141 atividades de bem-estar, incluindo práticas integrativas. As equipes atuam em conjunto com órgãos municipais, estaduais e com a Defesa Civil, oferecendo apoio emocional a profissionais que atuam na linha de frente e assistência em pontos de acolhimento.

Envio de medicamentos e insumos emergenciais

Para reforçar o atendimento, o Governo do Brasil entregou, na última semana, dois kits emergenciais de medicamentos e insumos estratégicos na Farmácia da 5ª Regional de Saúde, em Guarapuava. O material foi distribuído às unidades responsáveis por atender Rio Bonito do Iguaçu.

Cada kit contém 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras. A capacidade é suficiente para atender até 3 mil pessoas por dois meses, garantindo reposição dos itens perdidos após o desastre e assegurando a continuidade do cuidado farmacêutico na região.