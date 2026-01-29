Itaipu entrega embarcações e equipamentos para fortalecer a pesca no Paraná

247 - O cotidiano dos pescadores artesanais de Entre Rios do Oeste, no oeste do Paraná, sempre foi marcado por madrugadas frias, esforço físico intenso e embarcações que exigiam resistência extra de quem vivia da pesca. Para Irene Maria Seidel e o filho, Cleiton Danilo Seidel, mãe e filho que escolheram a profissão ainda nos anos 1980, a rotina incluía lidar com vazamentos constantes no antigo barco da família, que tornavam o trabalho ainda mais duro, sobretudo no inverno.

A mudança começou a se concretizar na última terça-feira (28), quando a Itaipu Binacional entregou novos equipamentos à Colônia de Pescadores São Francisco. A informação foi divulgada originalmente pela própria Itaipu. Ao todo, sete conjuntos completos de embarcações, motores e carretas de transporte passaram a integrar a frota local, beneficiando diretamente 19 pescadores profissionais.

Segundo dona Irene, as condições anteriores impunham sacrifícios diários. “Eu limpava os peixes em cima do barco, sempre com água até os pés. Era muito difícil no inverno”, relatou. Situação semelhante era enfrentada por outros trabalhadores da colônia, muitos deles com barcos antigos, motores de baixa potência ou até sem motorização, o que dificultava o retorno rápido em caso de tempestade.

Os novos equipamentos substituem embarcações antigas por barcos de alumínio de seis metros, equipados com motores de 15 HP e coletes salva-vidas. A colônia também recebeu 12 tanques-rede destinados ao incentivo da aquicultura familiar. De acordo com os pescadores, a modernização deve triplicar a capacidade produtiva e aumentar significativamente a segurança no reservatório, especialmente em condições climáticas adversas.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou que a iniciativa está alinhada à missão social da empresa. “Inclusão social se dá com equipamento adequado, com qualificação, com respeito à cultura local”, afirmou. Ele ressaltou ainda que o programa busca ouvir as demandas das comunidades para garantir que o investimento público retorne em forma de dignidade e produtividade.

O aporte, superior a R$ 350 mil, integra o Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais Que Energia – Fortalecimento das Organizações Sociais, com recursos destinados ao município. A ação impacta diretamente cerca de 70 pessoas, considerando os pescadores e seus familiares que dependem da pesca e da aquicultura para sobreviver.

Para o presidente da Colônia de Pescadores São Francisco, Walter Kist, a entrega representa um avanço concreto para a categoria. “Esse é um grande apoio recebido da Itaipu”, afirmou. Já a tesoureira da entidade, Sirlei Terezinha Kist, avaliou que os novos equipamentos “vão fortalecer muito a pesca local”, destacando a falta de atenção histórica ao setor.

Durante o evento, Verri também anunciou avanços no processo de regulamentação da produção de tilápia no reservatório de Itaipu, uma reivindicação antiga dos pescadores. Segundo ele, após a aprovação da lei pelo Paraguai e a sanção do presidente Santiago Peña, resta apenas a formalização de um documento pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai para a liberação oficial da atividade.

O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, afirmou que a entrega dos equipamentos reflete o compromisso da empresa com as comunidades lindeiras. “Esses equipamentos vão garantir mais segurança para a atividade dos pescadores. Alguns ainda tinham barco de madeira e agora vão ter um barquinho de alumínio já mais equipado, com melhores condições”, declarou.

Na avaliação do gerente da Divisão de Reservatório da Itaipu, André Watanabe, as ações voltadas à pesca profissional e à aquicultura familiar estão diretamente ligadas à segurança hídrica e alimentar. “Precisamos garantir que as gerações presentes e futuras tenham acesso ao alimento de boa qualidade produzido no lago de Itaipu”, afirmou.