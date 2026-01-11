Leonel Radde anuncia candidatura à reeleição como deputado estadual no RS

247 - O deputado estadual Leonel Radde (PT-RS) afirmou que irá disputar a reeleição à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, neste momento, não pretende concorrer a um cargo federal. Segundo ele, apesar das pressões internas e do caráter nacional de pautas como segurança pública e antifascismo, a decisão é manter o trabalho político concentrado no estado, com maior presença nos municípios e nas comunidades de Porto Alegre.

As declarações foram feitas em entrevista concedida à TV 247 no último sábado (10), na qual Radde explicou que a escolha está diretamente ligada à necessidade de consolidar uma base eleitoral mais ampla e conhecida no território gaúcho. “Estarei em um processo de reeleição ao cargo de deputado estadual. Muita gente queria que eu fosse para Brasília, tem bastante tensionamento pela pauta de segurança pública, antifascismo. Nitidamente, é uma pauta nacionalizada”, afirmou.

O parlamentar reconheceu que um eventual mandato na Câmara dos Deputados permitiria um debate qualificado em nível nacional, mas avaliou que esse projeto pode ser amadurecido mais adiante. “A gente poderia fazer um debate muito qualificado e intenso na Câmara dos Deputados, mas esse é um projeto que a gente vai deixar para depois, por enquanto, e focar na reeleição aqui na Assembleia Legislativa”, explicou.

Radde destacou que permanecer no Parlamento estadual facilita a articulação direta com os municípios e bairros, o que considera fundamental para os próximos ciclos eleitorais. “É importante a gente formar e consolidar uma base eleitoral no Estado, viajar bastante o interior, visitar bastante os bairros de Porto Alegre, se tornar um mandato mais conhecido da população”, disse. Segundo ele, a atuação local também contribui para fortalecer projetos eleitorais mais amplos. “Estando aqui na Assembleia também, a gente consegue incidir mais nos municípios, entende?”

Na entrevista, o deputado relacionou essa estratégia à construção de um campo político mais sólido no Rio Grande do Sul. “Isso é muito importante, claro, primeiro, para a disputa, para reeleger o presidente Lula, para eleger o nosso candidato ao governo, Neander Garra, eleger o Paulo Pimenta, senador, uma grande bancada de deputados federais, ampliar nossa bancada de deputados estaduais”, afirmou, ao mencionar ainda a necessidade de preparar o terreno para as eleições municipais de 2028.

Para Radde, o resultado das últimas eleições municipais no estado exige uma reorganização cuidadosa. “A disputa de 2028 é central numa reconstrução e numa possibilidade de a gente ter mais tranquilidade nas disputas aqui”, avaliou. Ele ressaltou que o fortalecimento das bases locais será decisivo para futuras eleições ao governo estadual, ao Senado e à Presidência da República no Rio Grande do Sul.

Outro fator relevante na decisão, segundo o deputado, é a vida pessoal. Pai recente, Radde afirmou que a possibilidade de atuar em Brasília implicaria um afastamento maior da família. “Fui pai há pouco, então meu filho teria menos de um ano no final do processo eleitoral”, relatou. “A criança, nos primeiros anos, tem um processo muito rápido de aprendizado e de mudança, então eu ficaria, de certa forma, muito tempo distante da questão familiar”, completou, destacando a ausência de uma ampla rede de apoio.

Apesar de adiar um projeto nacional, Radde não descarta essa possibilidade no futuro. “2030 está aí, daí a gente pode pensar como é que vai desenvolver, e aí sim, talvez, se tudo der certo, a gente puder crescer, aí sim fazer uma disputa nacional”, afirmou. Para ele, o caminho passa por crescimento gradual e pela consolidação do mandato estadual, que considera um espaço político relevante e motivo de orgulho na representação do Rio Grande do Sul.