Manuela d’Ávila anuncia filiação ao Psol e pré-candidatura ao Senado

247 - A ex-deputada Manuela d’Ávila anunciou neste sábado (29) sua filiação ao Psol e pré-candidatura para o Senado pelo Rio Grande do Sul. O ato de filiação, disseram deputados da legenda, está marcado para o dia 9 de dezembro.

D'Ávila, que confirmou a informação em suas redes, prometeu promover a luta coletiva contra a desigualdade e pela justiça social. Ela também afirmou que um eixo de sua atuação será a promoção de novos quadros de esquerda.



"Quero grandes transformações. Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade. Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo. Por isso decidi me filiar ao Psol", disse D'Ávila nas redes sociais.



"Sempre acreditei na luta coletiva. E sempre vi a militância partidária como a forma mais comunitária e elevada de exercê-la. No Psol encontrei a combinação que me move: o compromisso profundo com mudanças estruturais e o brilho das novas gerações. A velha e boa luta, com as armas do nosso tempo", disse.