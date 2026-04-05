Marido mata esposa e confessa crime à filha em Santa Catarina

247 - Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã de sábado (4), no município de São Domingos, no Oeste de Santa Catarina. Identificada como Ana Leda Santoro, a vítima apresentava sinais de violência, com suspeita de estrangulamento. O caso é tratado como feminicídio e mobilizou forças de segurança após a família relatar que o próprio marido confessou o crime à filha durante a madrugada, informa Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 7h e, ao chegar ao local, encontrou a mulher já sem vida. Os primeiros indícios apontam para morte violenta.

Segundo relatos de familiares, o marido da vítima, de 71 anos, telefonou para a filha do casal e afirmou ter cometido o assassinato. Após a ligação, a família procurou a polícia, que iniciou buscas pelo suspeito.

O homem fugiu para uma área de mata logo após o crime, mas foi localizado horas depois na Linha Jordaninho, na zona rural do município de Irati. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil conduz a investigação para esclarecer as circunstâncias do feminicídio e apurar detalhes sobre a dinâmica do crime.