Ministério Público abre investigações contra fundador de curso para policiais que estimula a prática de tortura

247 - O Ministério Público do Paraná determinou a abertura de dois inquéritos, um civil e outro criminal, para investigar o ex-policial militar Evandro Bittencourt Guedes por incitação à prática de crime. Guedes é o fundador do curso preparatório Alfacon, voltado para pessoas interessadas em seguir a carreira policial. Além dele, a promotoria também pretende investigar a conduta de professores e ex-professores do curso. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Em diversos vídeos que circulam na internet, Guedes e outros professores aparecem estimulando e ensinando técnicas de tortura, além de utilizarem termos depreciativos contra pessoas pretas, pobres e moradores da periferia.

A abertura das investigações foi determinada nesta terça-feira (31), mesmo dia em que a Uneafro e o Instituto de Referência Negra Pelegrum protocolaram uma notícia-crime pedindo o fechamento da Alfacon - que já teve Jair Bolsonaro como uma espécie de garoto-propaganda - por incitação ao crime e pela prática de racismo.

A ação também pede que os vídeos das aulas sejam deletados de todos os perfis do curso, além dos que estejam publicados em perfis dos professores e demais sócios da empresa.

Segundo a reportagem, a Alfacon disse “repudiar qualquer tipo de prática discriminatória ou violência, seja física ou psicológica, contra civis”.

