Moro e Requião Filho lideram disputa pelo governo do Paraná, diz Quaest

247 - O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná, alcançando até 42% das intenções de voto em cenários testados por pesquisa Genial/Quaest. O levantamento também indica que Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocupa a segunda posição, enquanto o nome associado ao governador Ratinho Junior (PSD) aparece mais atrás.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 25 de abril com 1.104 eleitores em 59 municípios paranaenses, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No primeiro cenário estimulado, Moro registra 35% das intenções de voto. Requião Filho aparece com 18%, seguido pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), com 15%. Já Sandro Alex (PSD), ex-secretário de Infraestrutura e Logística e nome apoiado por Ratinho Junior, surge com 5%. Outros candidatos pontuam 1%, enquanto 18% se declaram indecisos e 7% indicam voto branco, nulo ou abstenção.

Em um segundo cenário, sem a presença de Greca, Moro amplia sua vantagem e chega a 42%. Requião Filho sobe para 24%, enquanto Sandro Alex varia para 6%. Os indecisos somam 17% e os que pretendem votar em branco ou nulo representam 9%.

A pesquisa também revela que a maioria do eleitorado ainda não consolidou sua escolha. Cerca de 67% dos entrevistados afirmam que podem mudar de voto “caso algo aconteça”, enquanto apenas 32% dizem estar decididos. Entre os eleitores de Moro, esse índice de definição é maior: 48% afirmam já ter escolhido o candidato, enquanto 52% ainda admitem mudança.

O levantamento ainda testou cenários de segundo turno, nos quais Moro mantém a liderança. Contra Requião Filho, o senador aparece com 49%, diante de 30% do adversário. Em disputa com Rafael Greca, marca 44% contra 29%. Já em um eventual confronto com Sandro Alex, atinge 51%, enquanto o oponente registra 15%.

O estudo também aponta alta aprovação do governo estadual. Ratinho Junior tem 80% de aprovação entre os entrevistados. Na avaliação da gestão, 70% consideram o governo positivo, 21% classificam como regular e 6% avaliam negativamente.