Moro filia ao PL vice-prefeito investigado por receptação de moto furtada e depois recua

247 - A filiação ao Partido Liberal do vice-prefeito de Doutor Camargo (PR), Aldalto Pezzotti Bernardino, anunciada pelo senador Sergio Moro (PL-PR), será cancelada. A decisão ocorreu após a legenda tomar conhecimento de que Bernardino responde a processos por receptação e adulteração de sinal identificador veicular. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

Em vídeo gravado em 22 de maio para moradores do município do noroeste paranaense, Moro celebrou a entrada de Bernardino na legenda. Na gravação, o senador afirma: "Esse recado vai para Doutor Camargo. O PL do Paraná está ficando gigante. Estamos filiando o vice-prefeito".

Até então filiado ao Podemos, Bernardino passou a integrar o PL poucos meses depois de ter sido preso durante uma blitz da Polícia Militar, em janeiro deste ano. De acordo com o boletim de ocorrência, o vice-prefeito conduzia uma motocicleta com o número do chassi suprimido, a numeração do motor parcialmente raspada e uma placa incompatível com o modelo do veículo.

Após a identificação do motor, os policiais verificaram que a motocicleta possuía registro de furto desde 2017, na cidade de Londrina. Bernardino foi encaminhado à delegacia, autuado por receptação e adulteração de sinal identificador veicular, pagou fiança e foi liberado no mesmo dia. Ele responde aos dois processos.

Moro diz que desconhecia o caso

Questionado, o senador afirmou que não tinha conhecimento do histórico do vice-prefeito quando participou do processo de filiação. "Referida pessoa foi trazida a mim por outros filiados do PL. Não o conhecia e não tínhamos a informação sobre o incidente. Sendo vice-prefeito da cidade, não tínhamos como saber do seu envolvimento no incidente", declarou.

Segundo Moro, a direção estadual do partido decidiu cancelar a filiação e apurar as circunstâncias do caso. "Diante do ocorrido, vamos cancelar a filiação e apurar o ocorrido. O PL/PR tomará as providências necessárias", afirmou.

Defesa do vice-prefeito

Quando foi detido, Bernardino declarou que desconhecia a origem ilegal da motocicleta. Em nota divulgada à época, afirmou ter adquirido o veículo "agindo em confiança" e sem conhecimento das irregularidades apontadas pelas autoridades.

Ele também informou que permanecia à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos necessários.