Pai é denunciado por sequestrar e matar a própria filha de 17 anos em Santa Catarina

247 - O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou o homem suspeito de sequestrar e matar a própria filha, Isabela Miranda Borck, de 17 anos, pelos crimes de sequestro qualificado, feminicídio majorado e ocultação de cadáver. A acusação foi formalizada após a conclusão do inquérito policial que investigou o desaparecimento da adolescente e as circunstâncias da morte. As informações são da CNN.

De acordo com o Ministério Público, Isabela desapareceu na madrugada de 30 de dezembro de 2025, em Itajaí (SC). O corpo foi encontrado apenas em 16 de janeiro, em uma área rural do município de Caraá, no Rio Grande do Sul, após 45 dias de buscas.

Segundo a denúncia, o acusado teria retirado a filha de casa à força durante a madrugada, utilizando um dispositivo de eletrochoque para ameaçá-la. O MP sustenta que a jovem foi colocada em um veículo e levada para uma região rural em território catarinense, onde o crime teria sido cometido.

A acusação também descreve o uso de meios que dificultaram a defesa da vítima, como a imobilização com abraçadeiras plásticas e a utilização de fita adesiva, além do emprego de meio cruel. Após o assassinato, o homem teria transportado o corpo até Caraá (RS), onde o ocultou em uma valeta em área de mata fechada, em um sítio de sua propriedade.

Motivação e fugaConforme o Ministério Público, o crime teria sido motivado por vingança. O suspeito havia sido condenado anteriormente pelo estupro da própria filha, e a denúncia aponta que o homicídio ocorreu como retaliação à condenação judicial.Com o início das buscas pela adolescente, o homem deixou a região e foi localizado posteriormente no município de Maracaju, onde acabou preso.

Pedido de júri popularO MPSC requereu que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, responsável por analisar crimes dolosos contra a vida. Além disso, o órgão pediu a fixação de indenização mínima no valor de R$ 100 mil à família da vítima, como forma de reparação pelos danos causados.