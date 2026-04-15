Paulo Paim é internado no Sírio-Libanês para a realização de exames

247 - O senador Paulo Paim (PT-RS) está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realiza uma série de exames que indicaram a necessidade de uma possível cirurgia em ambos os quadris. A avaliação médica ocorre após o parlamentar já ter relatado problemas de saúde no ano anterior.

Na noite de terça-feira (14), Paim recebeu o primeiro diagnóstico, que apontou a necessidade de intervenção cirúrgica bilateral. A decisão sobre o procedimento será tomada em conjunto entre o senador e a equipe médica responsável, que também irá definir o cronograma da cirurgia.

Após a eventual operação, o senador deverá passar por um período de cuidados intensivos até a plena recuperação, conforme orientação dos profissionais de saúde.

Ainda nesta semana, na sexta-feira, Paim deverá receber novos resultados de exames, que irão complementar a avaliação clínica. Em seguida, a previsão é de que ele retorne a Canoas (RS), cidade onde reside.

O quadro de saúde do parlamentar já havia sido mencionado em 2025, quando anunciou que não disputaria a reeleição ao Senado. Na ocasião, Paim afirmou que precisaria de tempo para diagnóstico e tratamento médico.

Mesmo diante do atual quadro, o senador reafirmou seu compromisso político com a Frente Ampla liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o comunicado, ele pretende seguir contribuindo, dentro de suas condições, com o processo eleitoral no Rio Grande do Sul e no país.