Paulo Pimenta assume pré-candidatura ao Senado

247 - A pré-candidatura do deputado federal Paulo Pimenta ao Senado foi oficializada pelo PT em evento realizado em Porto Alegre no domingo (30). Pimenta afirmou que sua trajetória política sempre esteve ligada à defesa da democracia e às lutas sociais no Rio Grande do Sul.

Ele reforçou sua disposição de representar o Rio Grande do Sul no Senado Federal nas eleições de 2026. Em publicação nas redes, o parlamentar destacou que sua vida política começou no movimento estudantil e atravessou momentos decisivos do país. “Do movimento estudantil à reconstrução do Rio Grande do Sul, meu caminho sempre foi ao lado do povo e da democracia. Enfrentei a ditadura, enfrentei o golpe contra a presidenta Dilma, enfrentei a perseguição contra o presidente Lula. E enfrentei, também, a maior tragédia climática da história do nosso Estado, trabalhando todos os dias por quem perdeu tudo”, escreveu.

Pimenta também afirmou que a pré-candidatura representa uma continuidade de sua atuação pública. “Hoje, começo uma nova missão: colocar essa trajetória a serviço dos gaúchos e gaúchas no Senado”, declarou. Ele concluiu convocando apoio: “Vamos juntos. Porque o nosso Rio Grande precisa de quem tem lado, tem coragem e tem história para defender o povo gaúcho”.

A atividade partidária contou ainda com a presença de Manuela D’Ávila, ex-deputada federal e candidata à Vice-Presidência da República em 2018. Ela se filiou recentemente ao PSOL e deve anunciar sua própria pré-candidatura ao Senado na próxima semana, ampliando o cenário político estadual rumo às eleições de 2026.