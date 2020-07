Pimenta: entrevista de Moro foi confissão e sua suspeição precisa ser pautada

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou a anulação do processo do triplex em Guarujá (SP) após Sérgio Moro falar em "ringue" de boxe contra Lula. Segundo o parlamentar, a declaração do ex-juiz foi uma "confissão" da sua parcialidade no julgamento edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que Sérgio Moro fez uma espécie de confissão de sua parcialidade ao conduzir o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex em Guarujá (SP). Moro disse que viu um "ringue" de boxe com Lula no interrogatório.

"CONFISSÃO: Em entrevista para a Globo News, no último domingo, o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro confirmou que tratava @LulaOficial como adversário em uma luta de boxe. É urgente que o processo conduzido por Moro seja anulado por quebra de imparcialidade", escreveu o parlamentar no Twitter.

Juristas repudiaram a declaração de Moro, e lideranças políticas como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ) também cobraram uma autocrítica do ex-juiz e a anulação do processo.

Em entrevista para a Globo News, no último domingo, o e-juiz e ex-ministro de Bolsonaro confirmou que tratava @LulaOficial como adversário em uma luta de boxe. É urgente que o processo conduzido por Moro seja anulado por quebra de imparcialidade. pic.twitter.com/RL9W6FxcXI — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) July 6, 2020





