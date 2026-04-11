PL lança Zucco como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul

247 - O PL lançou neste sábado (11) o deputado federal Luciano Zucco como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, consolidando uma aliança com o PP que define Silvana Covatti como candidata a vice-governadora e amplia o cenário político para as eleições de 2026.

A articulação entre PL e PP foi formalizada após reunião realizada na segunda-feira (6), encerrando uma disputa nos bastidores políticos gaúchos, já que o PP também era cortejado pelo MDB, representado por Gabriel Souza.

Durante o evento de lançamento, Zucco apresentou uma carta simbólica ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na qual destacou demandas do estado em relação ao governo federal, com foco na questão da dívida pública. Ao abordar o tema, o pré-candidato afirmou: “É um povo honrado, de princípios e valores, que já pagou muitos recursos e sangra, porque os juros são cada vez maiores e essa dívida cada vez cresce mais. A gente quer o teu compromisso, contamos contigo para que a gente possa renegociar essa dívida interminável, que esse dinheiro fique no estado para investimento”.

A aliança entre PL e PP representa um movimento relevante na definição das forças políticas que disputarão o Palácio Piratini. A escolha da chapa indica uma reorganização do cenário eleitoral no estado, com impacto direto nas estratégias dos principais partidos.

Apesar do anúncio da pré-candidatura, a oficialização dos nomes ainda depende do calendário eleitoral. Conforme a legislação, as convenções partidárias — etapa em que as candidaturas são formalmente confirmadas — estão previstas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto deste ano.