PM que agrediu ex-jogador Perdigão é afastado das ruas

247 - A Polícia Militar afirmou que o agente responsável pelas agressões contra o ex-jogador de futebol Perdigão, 48 anos, foi afastado das atividades nas ruas. O PM passou a exercer funções administrativas após o episódio do último domingo (18), em Curitiba. A corporação instaurou um procedimento interno para apurar o caso.

"A Corregedoria da PMPR encaminhou o servidor para avaliação psicológica. A corporação ressalta que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho das forças de segurança do Paraná", diz a nota. O relato saiu no Portal G1.

O nome do agente não foi divulgado. A agressão foi registrada após um duelo entre São Joseense e Operário-PR, pelo Campeonato Paranaense, na Vila Capanema.

Campeão mundial pelo Internacional em 2006, Perdigão nasceu em Curitiba. O jogador também passou por clubes como Corinthians, Vasco e Athletico Paranaense.