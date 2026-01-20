Jogador da Seleção Brasileira manda recado a Carlo Ancelotti: 'pouco tempo'

247 - Lateral-esquerdo do Monaco (França), o brasileiro Caio Henrique afirmou que jogos como o desta terça-feira (20) contra o Real Madrid, servem como vitrine para ser convocado pelo treinador da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, especialmente com a proximidade das próximas convocações.

Presente nas últimas listas do Brasil, Caio Henrique ressaltou que Ancelotti esteve em Madri no último sábado (17) e acompanhou a vitória do Madrid por 2 a 0 sobre o Levante. Não existe confirmação da presença do técnico italiano na partida desta terça, que ocorre no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Champions League.

“A gente sabe que o Mister (Ancelotti) está aqui em Madri, então é possível que ele acompanhe o jogo. Mas, no geral, os jogos de Champions League sempre são observados, a gente sabe da importância que esse tipo de jogo tem”, disse o jogador, conforme relato do Globo Esporte.

Caio Henrique. Foto: Vitor Silva/CBF

“Com certeza vai ter alguém observando, alguém analisando, e a gente sabe que falta pouco tempo para a Copa do Mundo. Pouco tempo também para as próximas convocações. Quem estiver jogando e jogando bem, tem grandes chances de ser chamado”.

O time francês ocupa a 19ª colocação após seis jogos, fruto de duas vitórias, três empates e uma derrota. Foram sete gols marcados e oito sofridos.

Em sétimo lugar, o Madrid tenta assegurar classificação direta entre os oito primeiros da fase de liga e aparece na sétima posição, com 12 pontos em seis partidas - quatro vitórias e duas derrotas, com 13 gols e sete contra.