Polícia investiga ataque a vereadora do PT seguida de morte de bolsonarista

247 - Um atentado ao carro de uma vereadora de Salto do Jacuí Cleres Relevante (PT), 49 anos, terminou com a morte do produtor rural bolsonarista Luiz Carlos Ottoni, 46, nessa terça-feira (13). Ele morreu ao sofrer um acidente quando tentou fugir. O veículo dela tinha adesivos de cinco candidatos do PT no vidro traseiro. O município fica na região central do Rio Grande do Sul, a cerca de 290 quilômetros de Porto Alegre (RS).

A parlamentar disse ter percebido pelo retrovisor que era perseguida por uma camionete Hilux. Por volta das 15h30 dessa terça, a camionete acelerou, atingiu com força a traseira do seu carro na avenida central da cidade, a Pio 12, de acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (14) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O motorista da Hilux perdeu o controle do veículo e capotou após cruzar a ponte da avenida Barragem Engenheiro José Maia Filho, sobre o Rio Jacuí, distante cerca de três quilômetros dali.

Mais crimes

Os casos de crimes por causa de política vem chamando atenção da imprensa e de eleitores. O presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à política um atentado que teria sofrido de um bolsonarista, no último domingo (11), em Três Lagoas (MS).

Na última sexta-feira (9), o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo (SBC), no ABC paulista.

Na última quinta-feira (8), um bolsonarista matou um eleitor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a facadas, no município Confresa, a 1.135 km de Cuiabá (MT), capital do Mato Grosso.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

