Prefeitura remove pintura de painel da Praça da Pipa e gera polêmica em Itajaí

247 - A polêmica em torno da alteração do painel da Praça da Pipa, em Itajaí (SC), levou a prefeitura a anunciar que vai investigar o caso e identificar os responsáveis pela mudança na obra original. A controvérsia envolve a descaracterização de um mural histórico que ajudava a definir a identidade cultural do espaço público. As informações são do site SCTD.

Moradores relataram que a pintura realizada no muro da praça, localizada no início da Rua Uruguai, modificou completamente um painel artístico reconhecido como símbolo do local. A obra original, criada pelo artista plástico Walter Smikalla, retratava crianças soltando pipas e inspirava o próprio nome da praça. A descaracterização da obra gerou reações imediatas entre frequentadores e representantes do setor cultural.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí também se posicionou sobre o episódio e criticou a intervenção. Em nota, o órgão afirmou que “vem a público manifestar o seu repúdio e mais profunda indignação com o apagamento do painel tão característico da Praça da Pipa pintado pelo saudoso artista Walter Smykalla em 1987”.

O conselho classificou a ação como um ataque à identidade cultural da cidade. “Trata-se de um apagamento da história, da cultura, da identidade da cidade e um desrespeito sem precedentes aos fazedores de arte e cidadãos. Cultura é identidade e é coisa séria, não pode ser levada sem participação popular e respeito às leis. Cobramos explicações do poder público e exigimos que medidas sejam tomadas e responsabilizações feitas”, declarou o órgão.

Segundo a Prefeitura de Itajaí, a gestão municipal considera que a intervenção comprometeu não apenas o aspecto visual da praça, mas também elementos ligados à memória coletiva e ao patrimônio cultural da cidade. A administração informou que adotará medidas para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. A prefeitura também destacou que o painel fazia parte da história da comunidade e representava um dos principais elementos culturais do espaço.

A Praça da Pipa mantém relevância simbólica para moradores de Itajaí e o mural integrava esse reconhecimento coletivo. A apuração anunciada pela prefeitura deve esclarecer as circunstâncias da intervenção e definir eventuais sanções relacionadas ao caso.