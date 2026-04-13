Ratinho Júnior define Sandro Alex como pré-candidato no Paraná

247 - O governador Ratinho Júnior anunciou Sandro Alex como pré-candidato ao governo do Paraná, colocando o deputado federal do PSD no centro da sucessão estadual. A escolha foi divulgada na noite desta segunda-feira (13) e reposiciona o partido na disputa pelo Palácio Iguaçu. As informações foram publicadas pelo Portal G1.

A indicação partiu do próprio governador e surpreendeu o meio político, já que o nome de Sandro Alex não figurava entre os principais cotados. Ele presidiu a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e também comanda o PSD no estado. O parlamentar cumpre atualmente seu quarto mandato como deputado federal, após ter sido eleito pela primeira vez em 2010.

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Sandro Alex atuou como advogado e radialista antes de ingressar na vida pública. Ao longo dos anos, construiu base eleitoral no interior do estado e ampliou sua atuação no Congresso Nacional.

Com a pré-candidatura definida, o cenário eleitoral no Paraná começa a se consolidar. Sandro Alex deve disputar votos com nomes já conhecidos do eleitorado, como Rafael Greca (MDB), Requião Filho (PDT), Sergio Moro (PL), Luiz França (Missão) e Alexandre Curi (Republicanos).

A entrada do deputado na corrida eleitoral reforça a estratégia do PSD de manter protagonismo na sucessão estadual e amplia o leque de opções na disputa pelo comando do governo paranaense.