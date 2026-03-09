Ratinho Jr. se reúne com coordenador da camapanha de Flávio para discutir possível aliança entre PSD e PL

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que se apresenta como pré-candidato à Presidência da República, participa nesta segunda-feira (9) de uma reunião em Brasília com o senador Rogério Marinho (PL-RN). Marinho é considerado um dos principais articuladores políticos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também apontado como possível candidato ao Palácio do Planalto. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O encontro não contará com a presença de Flávio Bolsonaro e deve servir como um primeiro contato político para avaliar a viabilidade de uma aliança entre o PSD e o PL na disputa presidencial de 2026.

Apesar de o PL manter atualmente uma relação de apoio com Ratinho Júnior, a construção de uma coligação formal para as próximas eleições ainda não está definida. Antes de avançar em qualquer acordo, Flávio Bolsonaro quer que o governador do Paraná esclareça sua posição sobre a corrida presidencial.

Ratinho Jr. tem intensificado movimentos políticos que indicam sua intenção de disputar o comando do Executivo federal. No entanto, dentro do próprio PSD há outros nomes cotados para a eleição presidencial de 2026. Entre eles estão o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Diante desse cenário de indefinição, Flávio Bolsonaro também iniciou sondagens em busca de possíveis alianças alternativas. Conforme revelou a mesma coluna, o senador entrou em contato com Sergio Moro (União-PR) para avaliar a possibilidade de uma parceria eleitoral.

Ex-juiz da Operação Lava Jato, Moro é pré-candidato ao governo do Paraná e tem apresentado bom desempenho em pesquisas eleitorais, o que o coloca como um nome relevante nas articulações políticas voltadas ao próximo ciclo eleitoral.