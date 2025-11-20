Renato Freitas diz ter sofrido racismo antes de briga de rua filmada em Curitiba

247 – O deputado estadual do Paraná Renato Freitas (PT) afirmou ter sido vítima de racismo antes de entrar em uma briga de rua que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (19). As informações foram divulgadas inicialmente pela Agência Brasil.

Em vídeos que circularam ao longo do dia, Freitas aparece trocando socos e chutes com um homem ainda não identificado, em uma via movimentada no centro de Curitiba. À noite, o parlamentar publicou um vídeo explicando o contexto e declarou: “O motivo foi o mesmo que me fez brigar na rua desde que eu era criança: racismo, humilhação, injúria, violência e agressão”.

Deputado relata ter sido alvo de injúria racial antes da agressão

Segundo o próprio Freitas, a briga começou depois que um motorista jogou o carro contra ele e uma amiga, também negra, enquanto os dois atravessavam a rua. “Eu estava com a minha amiga, também negra, atravessando a rua, e o cara tocou o carro em cima de nós”, afirmou.

O deputado disse que não reagiu inicialmente, mas o homem teria baixado o vidro e começado a xingá-lo. “Ele saiu do carro e veio para brigar”, declarou. De acordo com Freitas, o agressor passou a segui-lo enquanto filmava. “Ele estava filmando e eu não imaginava que ele iria partir para a agressão. E eu também não comecei, mas ele estava filmando e era justamente o que ele queria”, completou.

Nos vídeos divulgados, ambos aparecem desferindo golpes um no outro. Freitas acerta dois chutes, mas em seguida recebe um soco no rosto, que, segundo ele, quebrou seu nariz. Outro registro mostra os dois atravessando a rua aos socos, até serem separados por pessoas que passavam pelo local. As imagens não permitem identificar como o confronto teve início.

PT repudia ataque e fala em violência política e racismo

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, manifestou solidariedade ao deputado e repudiou a agressão. Ele afirmou que Renato Freitas é uma referência nacional “na luta antirracista, por igualdade, democracia e direitos” e que tem sido alvo frequente de ataques. Em mensagem nas redes sociais, declarou: “O deputado tem sido alvo constante do fascismo porque defende suas ideias com coragem, sustenta o projeto de igualdade no estado e se mantém fiel à defesa dos programas que melhoram a vida do povo trabalhador. O que aconteceu é inadmissível e criminoso. Manifestamos nossa total solidariedade e apoio ao companheiro Renato Freitas. Não aceitaremos que o racismo tente calar vozes que nasceram da mobilização popular e que seguem lutando para transformar o país”.

Trajetória marcada por perseguições

A carreira política de Renato Freitas é marcada por episódios de perseguição e violência. Em 2020, ele foi condenado à prisão em regime aberto por participação em um protesto em Curitiba. Em 2022, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal sob a acusação de ter invadido uma igreja — fato que Freitas nega. A cassação foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O novo episódio reacende o debate sobre violência racial, perseguição política e a escalada de conflitos motivados por discriminação no país.