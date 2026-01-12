Temporais castigam pelo menos 20 cidades do Rio Grande do Sul

Brasil de Fato - Temporais registrados no Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira (9) provocaram danos em ao menos 20 municípios, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil estadual no final da manhã desta segunda-feira (12). A semana será de calor no estado, com pancadas de chuva típicas de verão e possibilidade de temporais isolados.

O boletim da Defesa Civil informa que em Eldorado do Sul foram registrados problemas no fornecimento de energia elétrica, água e nos serviços de internet e telefonia. Já em Tiradentes do Sul, duas residências tiveram danos nos telhados, uma na área urbana e outra na zona rural.

Segundo o órgão, Formigueiro foi o município com o maior volume de chuva registrado no domingo, com 59 mm. Na sequência aparecem Itatiba do Sul, com 36,4 mm, e São Francisco de Paula e Rolante, ambos com 34 mm. Porto Alegre não figurou entre as 50 cidades gaúchas com maior acumulado de precipitação.

As maiores rajadas de vento foram registradas em São Francisco de Paula, onde os ventos chegaram a 74 km/h. Em seguida aparecem Santa Vitória do Palmar, com 60,1 km/h, e Canoas, com 57,4 km/h. Na Capital, a maior rajada registrada foi de 55,6 km/h.

Na sexta-feira (9), o município de Parobé foi atingido por uma forte chuva de granizo. Segundo a Defesa Civil municipal, as pedras chegaram a atingir o tamanho de laranjas e limões, principalmente na região sul da cidade. Cerca de 50 residências foram danificadas e parcialmente destelhadas. Mais de 1,2 mil telhas e 200 metros de lonas foram distribuídos às famílias atingidas.

Um temporal breve e localizado também atingiu a cidade de Venâncio Aires na sexta-feira. Houve chuva forte, ventos e queda de granizo com pedras de gelo de médio a grande tamanho.

Além desses casos, outros municípios relataram danos, como queda de árvores, destelhamentos e prejuízos em residências e galpões. Entre eles estão Caçapava do Sul, Cruzeiro do Sul, Fortaleza dos Valos, Itaara, Lagoa Vermelha, Lajeado, Mato Leitão, Minas do Leão, Não-Me-Toque, Pantano Grande, Rio Pardo, Santa Maria, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Soledade e Vila Maria.

Semana de calor e chuvas de verão

Segundo a Metsul Meteorologia, a semana que se inicia no Sul do Brasil será marcada por muito sol e calor, intercalados com pancadas de chuva típicas de verão, de forma bastante irregular e mal distribuída. A previsão indica grande variação nos volumes de chuva entre diferentes regiões e até dentro de um mesmo município, com possibilidade de temporais isolados.

O calor mais intenso neste começo de semana deve se concentrar no Oeste do Rio Grande do Sul, especialmente na região entre Uruguaiana e Itaqui, mas tende a se intensificar nos próximos dias com a atuação de uma bolha de calor sobre a Argentina.

Nesta terça-feira (13), as temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 33°C do Oeste até áreas da faixa central do estado e da Campanha. Na quarta-feira (14), o calor ganha força, com máximas entre 32°C e 35°C em grande parte do RS, podendo ultrapassar os 35°C nos vales.

A quinta-feira (51) deve ser o dia mais quente da semana, com temperaturas entre 35°C e 38°C nos vales e na Grande Porto Alegre. No interior gaúcho e no Oeste de Santa Catarina e do Paraná, as máximas devem ficar entre 32°C e 35°C.

Na sexta-feira (15), o calor tende a diminuir em boa parte do Rio Grande do Sul com o aumento da nebulosidade e da chuva, enquanto as temperaturas sobem no litoral catarinense e paranaense.