Uczai pede que PF investigue sobre possível sabotagem econômico no abastecimento de combustíveis em SC

247 - O líder da bancada do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), acionou a Polícia Federal (PF) para investigar uma possível sabotagem econômica no abastecimento de combustíveis em Santa Catarina. O parlamentar relata indícios de retenção ilegal de produtos, atrasos nas entregas, limitação da oferta e aumento abusivo dos preços de diesel e gasolina em diferentes regiões do estado.

Segundo a representação apresentada pelo deputado, há registros de filas em postos e restrições na quantidade de combustível vendida aos consumidores. O documento também aponta que autoridades e entidades do setor não identificam desabastecimento estrutural que justifique a situação.

Deputado aponta irregularidades no abastecimento

No pedido encaminhado à PF, Uczai afirma que é necessário esclarecer se o cenário resulta apenas de fatores conjunturais, como aumento da demanda ou dificuldades logísticas, ou se há práticas deliberadas para restringir a oferta e elevar os preços.

“Em situações dessa natureza, cumpre esclarecer se o fenômeno decorre apenas de aumento defensivo de demanda e de dificuldades logísticas transitórias ou se houve, também, condutas artificiais e deliberadas aptas a restringir a oferta, retardar entregas, elevar preços sem justa causa e produzir ambiente de escassez economicamente induzida, com potencial de agravar a instabilidade regional e insuflar crise de maior alcance”, afirmou.

Risco de escassez artificial preocupa

Na representação, o deputado alerta que uma eventual manipulação na distribuição de combustíveis pode gerar impactos além de Santa Catarina. O estado é considerado estratégico no fluxo logístico nacional, o que amplia os possíveis efeitos econômicos de uma crise no abastecimento.

“Em razão de sua centralidade regional, de sua integração rodoviária e portuária e de sua relevância para o fluxo de mercadorias, eventual manipulação ou agravamento artificial do abastecimento no estado pode funcionar como vetor de propagação de efeitos econômicos nacionais, atingindo produção, mobilidade, preços e regularidade de serviços essenciais”, destacou.

PF deve apurar atuação de empresas

O parlamentar também solicitou que a Polícia Federal investigue possível atuação coordenada de empresários ligados à distribuição e à revenda de combustíveis no estado. Entre as medidas propostas está a análise de documentos logísticos, como notas fiscais, ordens de carregamento, cronogramas de entrega, controles de estoque e comunicações comerciais.

Uczai pediu ainda que as informações obtidas sejam compartilhadas com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para subsidiar a abertura de procedimentos de fiscalização sobre o abastecimento de combustíveis em Santa Catarina.