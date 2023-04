Unimed de Blumenau oferece atendimento psicológico gratuito para vítimas e moradores após massacre em escola

Apoie o 247

247 - O Centro de Promoção e Atenção à Saúde (Cepas), da Unimed de Blumenau (SC), está oferecendo atendimento psicológico sem custo para as vítimas, familiares, professores, funcionários e moradores da região após o assassinato de quatro crianças nesta quarta-feira (5) na creche Cantinho Bom Pastor. A informação foi divulgada pelo site O Município Blumenau.

O autor do massacre já havia esfaqueado o padrasto e um cachorro.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um "decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho a fim de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas".

Quem se interessar no atendimento psicológico em Blumenau pode entrar em contato através do WhatsApp do programa Psico Você Bem: (47) 99722-6632. O Cepas fica localizado na rua Frei Fulgêncio, 131, no bairro Vila Nova.

