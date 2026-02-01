'Vamos reeleger Lula no 1º turno', diz Zeca Dirceu

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT) afirmou neste sábado (31) que os brasileiros irão reeleger o presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições marcadas para 4 de outubro. A declaração foi feita durante participação no Encontro Caiçara, realizado na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, onde o parlamentar também projetou um desempenho expressivo das forças progressistas no Paraná, com a eleição de Gleisi Hoffmann (PT) para o Senado e de Requião Filho (PDT) para o governo do estado.

Durante o evento, organizado pelo vereador Ângelo Vanhoni (PT) em conjunto com lideranças comunitárias do litoral paranaense, Zeca Dirceu reforçou o discurso de unidade do campo político aliado ao governo federal. “Todos juntos vamos reeleger o Lula no primeiro turno. Vamos eleger a Gleisi ao Senado e o Requião Filho governador do Paraná”, afirmou o deputado, ao falar para militantes e representantes de movimentos populares reunidos na Associação de Cultura Popular Mandicuera.

Ao contextualizar o cenário eleitoral, Zeca Dirceu destacou o histórico recente de vitórias do PT nas disputas presidenciais. Segundo ele, o desempenho nas urnas reflete tanto a liderança política de Lula quanto os resultados dos governos petistas. “Nós ganhamos duas eleições com o presidente Lula, mais duas eleições com a presidente Dilma, ganhamos novamente, sem estar no governo, a eleição com o presidente Lula nesta última disputa. É claro que por essa história e por muito mais, por tudo que aconteceu nesses últimos anos, nós temos força, temos condições de fazer bonito no Paraná e ajudar muito o presidente Lula”, declarou.

O parlamentar também ressaltou o papel estratégico da Itaipu Binacional no estado, apontando a presença da usina como um diferencial relevante da atual gestão federal. De acordo com Zeca Dirceu, a atuação da empresa em todos os 399 municípios paranaenses tem impulsionado investimentos e políticas públicas. “É uma determinação do presidente Lula cumprida com excelência pelo Enio Verri que criou o programa Itaipu Mais que Energia que está investindo mais de R$ 2 bilhões em projetos, convênios com as prefeituras, associações e entidades sociais”, afirmou.

Na avaliação do deputado, a estratégia eleitoral passa pela divulgação dos resultados concretos das políticas do governo federal e das ações da Itaipu no território paranaense. “Nós vamos divulgar, repercutir e mostrar as ações do governo federal e as ações da Itaipu. Não vamos disputar a eleição só defendendo o legado do presidente Lula. Temos programas, ações, resultados concretos que estão acontecendo em todo o Paraná. O litoral é um exemplo. A Itaipu nunca tinha investido nesta região e hoje está presente nas sete cidades do litoral”, disse.

Zeca Dirceu também atribuiu ao ex-senador Roberto Requião (Mobiliza) parte importante do desempenho eleitoral de Lula no Paraná em sua terceira eleição presidencial. “Devemos ao Requião, grande parte desse resultado”, afirmou, ao lembrar ainda que, em 2024, a Federação Brasil Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, elegeu sete deputados estaduais e seis deputados federais no estado.

Ao encerrar sua fala, o deputado defendeu o fortalecimento partidário e a ampliação do diálogo com diferentes segmentos do eleitorado paranaense. “Temos que apresentar o Lula não só para o eleitor de esquerda, mas também para o eleitor de centro, para o eleitor moderado”, afirmou. Para ele, a mobilização deve ser intensa nos próximos meses. “É hora de trabalho, é hora de ação, é hora de ocupar as redes, é hora de ocupar as ruas e mostrar fatos, dados positivos, acontecimentos reais que melhoraram a vida do povo brasileiro, que fizeram principalmente o país crescer, aumentar o PIB, gerar emprego, num momento de turbulência mundial, num momento de guerras, num momento de insanidades praticadas pelo governo americano que usa da força para tentar oprimir o restante do mundo e os demais países”, concluiu.