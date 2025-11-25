Zucco lidera disputa pelo governo do RS, aponta pesquisa

247 - A disputa pelo comando do Rio Grande do Sul ganhou novos contornos com a divulgação, nesta terça-feira (25), de pesquisa do instituto Real Time Big Data. O estudo, publicado pela CNN Brasil, revela vantagem numérica do deputado federal Luciano Zucco (PL) em quatro dos cinco cenários avaliados.

O levantamento ouviu 1,2 mil eleitores gaúchos entre 21 e 24 de novembro, com margem de erro de três pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Os números mostram um quadro competitivo, especialmente entre Zucco, Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT).

No primeiro cenário analisado, Zucco aparece com 27% das intenções de voto. Logo atrás, empatados, surgem Juliana Brizola e Edegar Pretto, ambos com 21%. Gabriel Souza (MDB) registra 13%, seguido por Covatti Filho (PP), com 3%, e Paula Mascarenhas (PSDB), com 2%. Outros 6% declararam voto nulo ou branco, e 7% não souberam responder.

Os demais cenários seguem a mesma linha de competitividade. No segundo, Zucco mantém 27%, enquanto Pretto sobe para 22% e Juliana aparece com 21%. Gabriel Souza chega a 14%, e os indecisos somam 9%. Em outra combinação, Sebastião Melo (MDB) entra na disputa e empata tecnicamente com Zucco: 24% para o deputado e 23% para o emedebista. Juliana tem 21% e Pretto, 20%.

Quando Juliana Brizola lidera o cenário, registra 31%, com Zucco logo atrás, com 29%, enquanto Gabriel Souza aparece com 16%. No quinto cenário, há empate entre Zucco e Pretto, ambos com 29%. Gabriel mantém desempenho estável, alcançando 17%.

O instituto também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Juliana Brizola aparece no topo do índice, com 37%, seguida por Edegar Pretto (35%) e Luciano Zucco (34%). Na sequência, surgem Sebastião Melo (27%), Gabriel Souza (20%), Paula Mascarenhas (19%) e Covatti Filho (18%).