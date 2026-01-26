Anvisa determina recolhimento de produto para confeitaria e sal

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata e o recolhimento de um pó utilizado na decoração de alimentos, da marca Sugar Art, após identificar que o produto contém materiais plásticos em sua composição, o que o torna impróprio para o consumo humano. A decisão abrange a interrupção da fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso do item em todo o país, como parte das medidas adotadas para proteger a saúde dos consumidores.

Segundo a agência reguladora, o produto destinado à confeitaria é fabricado pela empresa Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda. A análise técnica apontou que a presença de materiais plásticos viola as normas sanitárias, já que o item é aplicado diretamente sobre alimentos, oferecendo risco à segurança alimentar.

A ação fiscal também atingiu um lote específico do Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, produzido pela empresa Brasisal Alimentos Ltda. Nesse caso, a Anvisa determinou o recolhimento apenas do lote 004/24, com data de validade até 30 de outubro de 2026, além de suspender sua comercialização, distribuição e consumo.

De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro (Lacen/RJ), o lote foi reprovado no teste de determinação de iodo. A adição adequada desse elemento ao sal de cozinha é considerada fundamental para prevenir a deficiência de iodo no organismo, condição que pode provocar o bócio, caracterizado pelo aumento da tireoide, além de causar outros problemas de saúde, inclusive impactos no desenvolvimento do feto durante a gestação.

A Anvisa orienta que os consumidores que tenham adquirido o sal pertencente ao lote afetado entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da marca responsável para receber orientações sobre o procedimento de recolhimento. O telefone disponibilizado para atendimento é 0800 585 0303. A resolução que formaliza a medida foi publicada no Diário Oficial da União.