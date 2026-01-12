BNDES já aprovou R$ 8,8 bilhões para novos tratamentos em saúde

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira (12) que os R$ 8,8 bilhões em créditos aprovados pela instituição desde janeiro de 2023 estão garantindo o desenvolvimento no Brasil de 580 novos medicamentos e vacinas, 53 dispositivos médicos e 28 IFAs (ingredientes farmacêuticos ativos).

Os recursos aprovados entre janeiro de 2023 e novembro de 2025 integram a Nova Indústria Brasil (NIB) e representam um aumento de 91% em relação às aprovações de crédito realizadas entre 2019 e 2022, que foram de R$ 4,6 bilhões.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu “a política industrial do governo do presidente Lula”. “O BNDES está investindo na indústria do futuro, da inovação, com foco na ampliação do atendimento e na qualidade do tratamento em saúde para a população brasileira, principalmente aquela que depende do SUS”.