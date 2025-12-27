Butantan começa entrega de vacina contra dengue ao Ministério da Saúde

247 - O Instituto Butantan dará início na próxima semana à entrega ao Ministério da Saúde das primeiras doses da vacina contra a dengue produzida integralmente no Brasil, segundo informações oficiais. A vacina, desenvolvida pelo próprio Butantan, é a primeira do mundo administrada em dose única e representa um avanço na estratégia nacional de imunização contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o Instituto Butantan, serão entregues 1,3 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. As primeiras 300 mil unidades deverão chegar já no início da próxima semana, com a previsão de mais 1 milhão de doses até o final de janeiro de 2026.

A assinatura do contrato que formaliza o envio desses imunizantes foi realizada recentemente entre o Butantan e o Ministério da Saúde. A vacina, denominada Butantan-DV, conquistou registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em pessoas de 12 a 59 anos, após estudos que demonstraram eficácia significativa na prevenção da dengue.

Segundo o plano divulgado pelo Ministério da Saúde, essas primeiras doses serão destinadas inicialmente aos profissionais de Atenção Primária à Saúde, que atuam em unidades básicas e em visitas domiciliares. A expectativa é que a vacinação seja gradualmente ampliada ao público geral, começando por adultos mais velhos e avançando para faixas etárias menores conforme a produção aumenta.

A estratégia nacional de imunização também prevê que, com o aumento da capacidade produtiva, a vacina chegue a outros grupos prioritários e seja incluída de forma ampla no calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2026.

A iniciativa faz parte dos esforços para fortalecer as ações de combate à dengue no país, que historicamente enfrenta surto contínuo da doença em diversas regiões. A vacina de dose única tem potencial para ampliar a cobertura vacinal e simplificar a logística das campanhas de imunização no Brasil.

Com informações da Mídia Ninja, Instituto Butantan e Ministério da Saúde