Cruzeiro isola 1.700 pessoas após morte na França

247 - Mais de 1.700 pessoas permanecem confinadas em um navio de cruzeiro atracado em Bordeaux, na França, após a morte de um passageiro de 92 anos e a identificação de quase 50 casos de problemas gastrointestinais entre os 1.233 passageiros, além de 514 tripulantes.

Segundo autoridades de saúde da França, o navio da Ambassador Cruise Line saiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio, passou por Belfast, Liverpool e Brest e chegou a Bordeaux nesta quarta-feira (13). A embarcação deve seguir para a Espanha, enquanto equipes médicas analisam a causa do possível surto.

A maioria dos passageiros vem do Reino Unido e da Irlanda. Os casos relatados envolvem sintomas como vômitos e diarreia. O passageiro idoso que morreu estava entre as pessoas que apresentaram problemas gastrointestinais, de acordo com a fonte citada pelas autoridades.

Testes descartam norovírus em análise inicial

As primeiras análises feitas a bordo descartaram a presença de norovírus, uma das causas mais comuns de surtos gastrointestinais em ambientes fechados, como navios de cruzeiro. O hospital de Bordeaux realiza novos exames para identificar a origem dos sintomas.

As autoridades francesas não descartam a hipótese de intoxicação alimentar. A apuração busca determinar se algum alimento servido no navio provocou os casos registrados durante a viagem.

As equipes de saúde também rejeitaram relação com hantavírus. A doença apareceu em outro episódio recente, ligado ao navio MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde, e teve três mortes atribuídas à suspeita desse vírus.

Pico dos sintomas ocorreu em Brest

O maior número de casos ocorreu em 11 de maio, quando a embarcação estava em Brest, cidade portuária no oeste da França. Passageiros relataram vômitos e diarreia, segundo as autoridades.

A vítima de 92 anos morreu antes de o navio chegar ao porto de Bordeaux. As informações disponíveis ainda não indicam a causa exata da morte nem confirmam ligação direta com o possível surto.

Até o meio-dia desta quarta-feira, a embarcação permanecia atracada em Bordeaux. Não havia medidas de segurança em terra, e alguns passageiros observavam e fotografavam a cidade a partir dos conveses do navio.

Navio deve seguir para a Espanha

A Ambassador Cruise Line mantém a embarcação parada em Bordeaux enquanto as autoridades acompanham os casos e aguardam novas análises laboratoriais. O confinamento a bordo busca limitar a circulação dos passageiros durante a investigação sanitária.

O episódio reacende o alerta sobre surtos em cruzeiros, onde a convivência em espaços compartilhados facilita a disseminação de doenças gastrointestinais. As autoridades francesas mantêm o foco na identificação da causa dos sintomas antes da próxima etapa da viagem.

O navio segue atracado no sudoeste da França, com mais de 1.700 pessoas a bordo, enquanto o hospital de Bordeaux conduz exames para esclarecer a origem dos casos registrados durante o trajeto.