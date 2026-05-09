Estados europeus enviarão aviões para retirar cidadãos de navio de cruzeiro atingido por hantavírus

Reuters - Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Holanda enviarão aviões para retirar seus cidadãos a bordo do navio de cruzeiro com destino a Tenerife, atingido por um surto mortal de hantavírus, disse o ministro do Interior da Espanha em Madri neste sábado.

A União Europeia está enviando mais dois aviões para os demais cidadãos europeus, acrescentou Fernando Grande-Marlaska. Os EUA e o Reino Unido confirmaram que aviões e planos de contingência estavam sendo organizados para cidadãos de fora da UE cujos países não puderam enviar transporte aéreo, disse ele.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reuniria com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Madri na tarde de sábado e, em seguida, viajaria para Tenerife, nas Ilhas Canárias, juntamente com os ministros do Interior e da Saúde da Espanha para coordenar a chegada do navio.

As autoridades locais alertaram que a retirada deve ocorrer entre o meio-dia de domingo e a tarde de segunda-feira, antes que as condições no mar piorem até o final de maio devido ao clima tempestuoso.

O luxuoso navio de cruzeiro MV Hondius partiu da costa de Cabo Verde para a Espanha na quarta-feira, depois que a OMS e a União Europeia pediram ao país que administrasse a retirada dos passageiros a bordo após a detecção do surto de hantavírus.

A Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que oito pessoas ficaram doentes, incluindo três que morreram -- um casal holandês e um cidadão alemão.

Seis dessas pessoas foram confirmadas como tendo contraído o vírus, com outros dois casos suspeitos, disse a OMS.

O hantavírus geralmente é transmitido por roedores, mas, em casos raros, pode ser transmitido de pessoa para pessoa.

Todos os passageiros, bem como 17 membros da tripulação, serão retirados, mas 30 tripulantes permanecerão a bordo e viajarão para a Holanda, disse a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García. As bagagens e o corpo de um passageiro falecido no navio permanecerão a bordo e o navio será totalmente desinfetado na chegada, acrescentou ela.

Os cidadãos espanhóis desembarcarão primeiro, e a ordem de retirada dos demais grupos de cidadãos será determinada pelas autoridades de saúde. Os cidadãos não poderão desembarcar até que seu avião de retirada esteja pronto para partir, disse Grande-Marlaska.