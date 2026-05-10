França impõe isolamento após suspeita de hantavírus em cruzeiro

247 - A França colocou em isolamento rigoroso cinco passageiros franceses do navio MV Hondius após um deles apresentar sintomas compatíveis com hantavírus durante o voo de repatriação vindo das Ilhas Canárias. O cruzeiro, que transportava cerca de 150 pessoas de 23 nacionalidades, entrou em alerta sanitário depois da identificação de casos graves ligados ao vírus. As informações foram divulgadas neste domingo pelo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, e por autoridades sanitárias europeias, de acordo reportagem publicada neste domingo (10) pelo Portal Uol.

Segundo o governo francês, os passageiros seguem sob acompanhamento médico e passarão por exames específicos para confirmar ou descartar a infecção. A embarcação atracou no porto de Tenerife, na Espanha, após uma operação internacional de retirada dos ocupantes do navio. As autoridades espanholas e organismos internacionais de saúde acompanham o caso.

O primeiro-ministro Sébastien Lecornu afirmou que o grupo recebeu atendimento imediato após o desembarque. “Eles estão recebendo cuidados médicos e serão submetidos a testes e a um balanço sanitário”, escreveu o premiê francês na rede social X.

Lecornu também informou que o governo francês editará um decreto para ampliar as medidas de contenção relacionadas aos passageiros e pessoas que tiveram contato próximo com os casos suspeitos. “Permitirá a implementação de medidas de isolamento adequadas em relação aos casos de contato e protetoras da população em geral”, afirmou.

A ministra da Saúde da França, Catherine Vautrin, deve apresentar novos esclarecimentos sobre o caso ainda neste domingo. A operação de retirada dos passageiros começou após a chegada do MV Hondius a Tenerife, nas Ilhas Canárias. A Espanha coordenou o desembarque das aproximadamente 150 pessoas presentes no cruzeiro, entre passageiros e tripulantes.

Os cidadãos espanhóis deixaram o navio primeiro e seguiram para Madri em aeronave militar, sem contato com a população. As autoridades sanitárias espanholas informaram que os 14 espanhóis presentes na embarcação não apresentaram sintomas, mas passarão por novos exames dentro de uma semana.

Holandeses, alemães, belgas e gregos integram o segundo grupo retirado do navio. Turcos, franceses, britânicos e norte-americanos participam das próximas etapas da operação de repatriação. A proteção civil espanhola prevê concluir o processo até a tarde desta segunda-feira, no horário de Brasília.

A agência europeia de saúde classificou passageiros e tripulantes como contatos de alto risco. Mesmo assim, especialistas consideram improvável uma transmissão ampla dentro do navio, porque inspeções sanitárias não identificaram presença de roedores na embarcação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também avaliou como baixo o risco de disseminação para a população em geral.

O navio partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril. O alerta sanitário surgiu após a identificação de casos associados ao hantavírus, doença transmitida normalmente por contato com secreções de roedores contaminados.

A infecção pode ocorrer por exposição à urina, fezes, saliva ou partículas inaladas contaminadas pelo vírus. Os sintomas incluem febre, dores musculares, dor de cabeça e desconfortos gastrointestinais. Casos graves podem provocar insuficiência respiratória e complicações pulmonares ou renais.

As autoridades sanitárias investigam a origem exata da infecção. A principal hipótese aponta que parte dos passageiros teve contato com a variante Andes do hantavírus ainda na Argentina, antes do embarque. Especialistas também avaliam a possibilidade de transmissão limitada entre pessoas durante a viagem marítima. Até o momento, não existe vacina nem antiviral licenciado para o tratamento da doença.

O episódio aumentou o monitoramento sanitário europeu em aeroportos, portos e centros de atendimento médico, principalmente entre pessoas que estiveram no cruzeiro ou tiveram contato próximo com os passageiros repatriados.