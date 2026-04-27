Governo amplia radioterapia no SUS e entrega mais de 3 mil veículos para transporte de pacientes

247 - A ampliação da radioterapia no SUS e a entrega de milhares de veículos para transporte de pacientes marcam uma nova etapa de investimentos na saúde pública, com foco na redução de deslocamentos e no aumento da capacidade de atendimento em diferentes regiões do Brasil. A iniciativa também inclui novos equipamentos de alta tecnologia e reforço na estrutura de serviços essenciais.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou, nesta segunda-feira (27), da inauguração do centro de radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente (SP), ao lado dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Leonardo Barchini. O evento também foi marcado por anúncios de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS) e pela entrega de 3,3 mil veículos destinados a ações de saúde em todo o país.

Expansão da radioterapia e novos equipamentos

O Hospital Regional de Presidente Prudente recebeu um acelerador linear, equipamento moderno que permite tratamentos mais precisos contra o câncer. Outras cidades — Anápolis (GO), Jaraguá do Sul (SC), Lajeado (RS) e Teresópolis (RJ) — também passam a contar com a mesma tecnologia, ampliando a capacidade de atendimento local.

O investimento federal para a implantação dos novos serviços soma R$ 58,8 milhões, dentro do programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução de filas e à ampliação da assistência em áreas prioritárias, como a oncologia. A estratégia busca descentralizar o atendimento e reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para grandes centros.

Além disso, os aceleradores lineares oferecem tratamentos mais eficientes, com menor número de sessões e menor impacto para os pacientes. Desde 2023, quase 40 novos aparelhos foram entregues, de um total superior a 100 adquiridos nesta gestão.

Atendimento mais próximo e fortalecimento regional

Com os novos equipamentos, cidades como Presidente Prudente devem atender até 86% da demanda regional, consolidando-se como polos de referência para municípios vizinhos. Em outras localidades, como Teresópolis, a medida deve reduzir o fluxo de pacientes para cidades maiores, como Rio de Janeiro e Niterói.

No Sul, Jaraguá do Sul e Lajeado também ampliam sua cobertura regional, beneficiando diversos municípios próximos. Já em Anápolis, a expansão diminui a dependência da capital goiana para tratamentos oncológicos.

Entrega de veículos e transporte de pacientes

Outro eixo da iniciativa é a entrega de 3,3 mil veículos para transporte de pacientes em todo o país. No estado de São Paulo, foram destinados 30 micro-ônibus, voltados especialmente ao deslocamento de pessoas em tratamento de radioterapia e hemodiálise.

Com investimento de R$ 16,4 milhões, a ação integra o programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e representa a primeira destinação direta de recursos federais para estruturação do transporte intermunicipal de pacientes do SUS, com o objetivo de garantir mais segurança e continuidade no tratamento.

Investimentos em infraestrutura e serviços

O estado de São Paulo também recebeu mais de R$ 195 milhões em investimentos, que incluem obras, equipamentos e serviços de saúde. Entre as ações, estão a construção de 51 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e oito Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com recursos de R$ 149,3 milhões já repassados às prefeituras.

A iniciativa integra o Novo PAC Saúde, que prevê R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 unidades em 26 estados. Além disso, há investimentos adicionais para retomada de obras em municípios, incluindo unidades em São Roque e Santos.

Reforço no atendimento emergencial e odontológico

O governo também entregou 38 ambulâncias do SAMU 192 para diferentes regiões de São Paulo, sendo parte para expansão e parte para renovação da frota, com investimento de R$ 11,8 milhões.

Na área odontológica, nove unidades móveis foram incorporadas à rede pública, com investimento de R$ 3,5 milhões. Esses equipamentos são destinados principalmente ao atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso.

Atendimento oftalmológico móvel

Outra frente de atuação envolve unidades móveis de oftalmologia. Em Presidente Prudente, uma carreta equipada passou a atender pacientes do SUS com consultas, exames e cirurgias, incluindo catarata. A estrutura tem capacidade para até 200 atendimentos diários e integra uma rede nacional com mais de 64 unidades em operação.

Nova sede do IFSP amplia oferta educacional

Além dos investimentos em saúde, a agenda incluiu a inauguração da nova sede do Campus Presidente Prudente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A obra recebeu R$ 14,2 milhões em investimentos, sendo parte dos recursos provenientes do Novo PAC.

A unidade tem capacidade para atender até 800 estudantes e conta com salas de aula, laboratórios, quadra poliesportiva e infraestrutura administrativa. A nova estrutura permitirá a ampliação da oferta de cursos técnicos, superiores e de qualificação profissional.