Governo Lula libera R$ 1,2 bilhão para novas unidades de saúde

247 - O governo Lula (PT) anunciou a liberação de R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 novas unidades de saúde em 505 municípios brasileiros, com impacto direto para cerca de 11 milhões de pessoas e início imediato das obras.

A medida representa o maior volume de recursos já repassado em uma única ação dentro do Novo PAC Saúde e contempla a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Centros Especializados em Reabilitação (CER), ampliando a rede de atendimento em diferentes regiões do país.

De acordo com o governo, a iniciativa reforça a integração entre União, estados e municípios, com foco na redução das desigualdades regionais e na ampliação do acesso à saúde pública. A estratégia busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir maior equidade no atendimento à população.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), destacou o impacto das obras para a expansão da rede pública. “É o SUS sendo ampliado com rapidez, presença do governo do Brasil e justiça social. Onde antes faltava estrutura, o governo do presidente Lula está fazendo chegar Unidades Básicas de Saúde, centros de atendimento em saúde mental e voltados a pessoas com deficiência. É investimento que vira obra, obra que vira atendimento e atendimento que melhora a vida do povo brasileiro”, afirmou.

Com as novas ordens de serviço, o Novo PAC Saúde deve alcançar cerca de 85% das obras previstas em execução ou concluídas, o que corresponde a mais de 2,8 mil projetos em todo o território nacional. Entre as iniciativas estão policlínicas, maternidades e unidades específicas, como UBS indígenas.

A ampliação da infraestrutura de saúde também integra o programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo aumentar o acesso a consultas, exames e cirurgias, reduzindo filas e o tempo de espera, especialmente em regiões com menor oferta de serviços. Entre as estratégias estão o uso de unidades móveis, realização de mutirões e reforço da rede existente.

Além dos impactos na saúde pública, o investimento deve estimular a economia local, com geração de empregos e renda nos municípios beneficiados. Os repasses foram realizados de forma integral por meio de transferências fundo a fundo, conforme previsto na legislação, e estão condicionados à emissão das ordens de serviço, garantindo maior agilidade na execução das obras.