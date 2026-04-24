Governo federal mobiliza cerca de R$ 2 bilhões para resposta e reconstrução em Juiz de Fora e Ubá

247 - O governo federal mobilizou cerca de R$ 2 bilhões em ações emergenciais e estruturais para apoiar a reconstrução de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, após as fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata. Os recursos abrangem auxílio direto às famílias, reforço na saúde, assistência social, habitação e iniciativas voltadas à recuperação da economia local.

Segundo os dados, o desastre deixou 74 mortos e mais de 8 mil pessoas desalojadas, além de provocar danos significativos à infraestrutura urbana e habitacional dos municípios.

Do total já aprovado, R$ 88,4 milhões foram destinados a planos da Defesa Civil, com mais de R$ 67,4 milhões já empenhados em ações de assistência, restabelecimento e reconstrução. Equipes técnicas realizaram cerca de 3 mil vistorias nas áreas afetadas para orientar intervenções e apoio às famílias.

Auxílio direto às famílias

Entre as medidas adotadas está o Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 7.300 por família atingida. O benefício é pago em parcela única e já contemplou 830 famílias nos dois municípios. Novos pagamentos seguem em processamento, conforme os cadastros enviados pelas prefeituras.

O repasse é feito pela Caixa Econômica Federal, com abertura automática de conta para o responsável familiar. Para receber o valor, é necessário validar os dados no Portal do Cidadão.

Habitação e compra assistida

Na área habitacional, o programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Compra Assistida, prevê até R$ 500 milhões para aquisição de imóveis por famílias que perderam suas casas. O limite por unidade é de R$ 200 mil, com subsídio integral.

Podem acessar o benefício famílias com renda de até R$ 5 mil que tiveram moradias destruídas ou interditadas, incluindo casos de imóveis alugados ou cedidos.

Crédito e retomada econômica

Para estimular a economia local, o governo disponibilizou até R$ 500 milhões em linhas de crédito, com foco em micro e pequenas empresas. Até o momento, foram firmados 41 contratos, totalizando R$ 8,27 milhões em financiamentos.

As operações são realizadas pela Caixa e pelo Banco do Brasil, permitindo acesso a recursos para reconstrução, compra de equipamentos e capital de giro. O setor de turismo também foi contemplado com flexibilizações no Fungetur, incluindo suspensão de pagamentos por até seis meses.

Além disso, mais de 13 mil empresas foram beneficiadas com a suspensão do recolhimento do FGTS por até quatro meses, além de medidas para renegociação de dívidas.

Proteção ao emprego e renda

As ações incluem antecipação de benefícios trabalhistas. Foram liberados R$ 302 milhões em saques do FGTS e R$ 102 milhões em antecipação do abono salarial (PIS/Pasep), beneficiando cerca de 79 mil trabalhadores.

Também está em andamento o pagamento de parcelas adicionais do seguro-desemprego, alcançando 12,5 mil trabalhadores, com mais de 25 mil parcelas liberadas.

Defesa civil e obras

A Defesa Civil identificou cerca de 150 áreas de deslizamento e 2 mil moradias atingidas. Os planos de reconstrução incluem obras de contenção, recuperação de vias e reestruturação urbana, com recursos divididos entre Juiz de Fora (R$ 29,6 milhões) e Ubá (R$ 58,7 milhões).

Saúde reforçada

Na área da saúde, foram destinados R$ 14,9 milhões para reforço da rede de atendimento. As ações incluem envio da Força Nacional do SUS, mutirões de vacinação, distribuição de medicamentos e mais de 318 mil fraldas geriátricas.

Unidades móveis e carretas equipadas garantem a continuidade dos atendimentos enquanto estruturas fixas passam por recuperação.

Assistência social e educação

Na assistência social, foram enviadas 22 toneladas de alimentos para cozinhas solidárias e equipes da Força Nacional do SUAS atuam no apoio direto às famílias. Em Juiz de Fora, mais de 5,8 mil famílias foram afetadas.

Na educação, R$ 4,56 milhões foram repassados a 126 escolas por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com foco na recuperação das unidades.

Ação integrada

Outras medidas incluem prorrogação de tributos federais, suspensão de obrigações fiscais, atuação da Ouvidoria de Direitos Humanos e apoio logístico das Forças Armadas.

As ações fazem parte de uma estratégia integrada entre governo federal, estados e municípios, com foco na resposta emergencial, assistência à população e reconstrução das áreas atingidas.