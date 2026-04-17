Governo federal anuncia R$ 120 milhões para pesquisa clínica

247 - O governo federal lançou um programa que destinará R$ 120 milhões para pesquisas clínicas, com foco no desenvolvimento de medicamentos, vacinas e tecnologias voltadas à população brasileira e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Agência Brasil, a iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo Ministério da Saúde, que abriu consulta pública para que hospitais federais, universidades e institutos de pesquisa apresentem propostas dentro do novo Programa Nacional de Pesquisa Clínica (PPClin).

A proposta do governo é estabelecer diretrizes capazes de acelerar a inovação na área da saúde, ampliando a capacidade nacional de produzir tratamentos e equipamentos. O objetivo também inclui reduzir a dependência externa e fortalecer a soberania brasileira no setor.

Durante o lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o papel estratégico das instituições públicas na condução de estudos clínicos no país. “A gente vai descobrindo os medicamentos mais adequados para as características da população brasileira. Faz parte do esforço de aumentar a produção local”, afirmou.

Segundo o ministro, hospitais do SUS e universidades devem assumir protagonismo na realização de pesquisas com novos medicamentos, vacinas e diagnósticos, ampliando o acesso da população a tecnologias inovadoras.

Expansão de infraestrutura na saúde

Ainda no Rio de Janeiro, Padilha anunciou avanços na construção do novo campus do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que deve reunir estruturas atualmente dispersas. “O novo campus do Inca vai juntar 18 prédios que são fragmentados num grande hospital, com R$ 2,5 bilhões previstos, uma parceria com o BNDES”, disse.

O projeto busca modernizar o atendimento e concentrar serviços especializados em um único espaço, ampliando a eficiência do sistema público de saúde.

Ações itinerantes ampliam atendimento

Na mesma agenda, o ministro também apresentou novas ações do programa Agora Tem Especialistas, que leva atendimento médico a regiões com menor cobertura. Entre as iniciativas está o envio de unidades móveis para diferentes localidades do país.

Um dos atendimentos ocorre no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde uma carreta de saúde da mulher oferece exames para diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.