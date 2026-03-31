Gustavo Ribeiro é reconduzido por unanimidade à presidência da Abramge para o biênio 2026–2028

247 – O advogado Gustavo Ribeiro foi reconduzido por unanimidade à presidência da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) para o biênio 2026–2028, consolidando sua permanência no comando de uma das principais entidades representativas do setor de saúde suplementar no Brasil.

A informação foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A recondução ocorre após dois anos de gestão em que Ribeiro fortaleceu a presença institucional da Abramge nos principais debates ligados ao futuro dos planos de saúde no país, especialmente em temas como judicialização, sustentabilidade do sistema e critérios para a incorporação de novas tecnologias.

À frente da associação desde 2024, Gustavo Ribeiro ampliou o protagonismo da Abramge em um momento especialmente sensível para o setor. O segmento de saúde suplementar vem sendo pressionado por uma combinação de fatores estruturais, como o envelhecimento da população, a elevação dos custos assistenciais e a crescente demanda por tratamentos e tecnologias de maior complexidade.

Nesse contexto, a atuação da entidade buscou reforçar a defesa de maior previsibilidade regulatória, além da necessidade de decisões amparadas em critérios técnicos. A Abramge sustenta que o ambiente regulatório precisa oferecer mais segurança para o funcionamento das operadoras, evitando distorções que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Atualmente, a associação reúne 141 operadoras de planos de saúde. Esse universo inclui empresas de diferentes portes, com destaque para as pequenas e médias operadoras, que representam a maior parte do setor e, ao mesmo tempo, estão entre as mais vulneráveis diante das pressões de custo e das transformações demográficas em curso no Brasil.

Durante a gestão de Ribeiro, a Abramge também passou a dar maior visibilidade a esse conjunto de empresas menores e médias, reconhecendo o peso que elas têm na estrutura da saúde suplementar. Esse movimento ocorre em meio à percepção de que essas operadoras sofrem de maneira mais intensa os impactos do aumento das despesas assistenciais e da maior demanda por atendimento decorrente do envelhecimento populacional.

Ampliação do alcance institucional

Outro eixo de destaque da atual administração foi a ampliação do alcance institucional e político do Congresso Abramge. Sob a presidência de Gustavo Ribeiro, o evento trouxe ao Brasil nomes de projeção internacional, como a ex-primeira-ministra britânica Theresa May e o historiador Yuval Noah Harari. A estratégia ajudou a inserir o debate sobre saúde suplementar em uma agenda mais ampla, conectada a mudanças econômicas, tecnológicas e sociais em escala global.

A presença dessas personalidades reforçou uma linha de discussão que busca posicionar o setor de planos de saúde não apenas como um tema regulatório ou empresarial, mas como parte de uma transformação mais abrangente da sociedade contemporânea. Questões ligadas à inovação, ao impacto das novas tecnologias, à longevidade e às mudanças nos modelos de cuidado passaram a ganhar mais centralidade nesse debate.

A recondução unânime de Gustavo Ribeiro sinaliza, assim, respaldo interno à condução adotada nos últimos dois anos e à estratégia de fortalecimento político da Abramge. Também indica continuidade de uma agenda que combina defesa institucional do setor, preocupação com sustentabilidade econômica e busca por maior racionalidade técnica nas decisões que afetam as operadoras.

Com a nova gestão, a expectativa é de que a entidade mantenha sua atuação firme nos temas que hoje concentram as maiores tensões da saúde suplementar brasileira. Entre eles estão o avanço da judicialização, a necessidade de equilíbrio entre cobertura assistencial e viabilidade econômica, e os desafios colocados pela incorporação de novas tecnologias em um ambiente de custos crescentes.

Ao permanecer na presidência para o biênio 2026–2028, Gustavo Ribeiro assume novamente a tarefa de conduzir a Abramge em uma fase decisiva para o setor. Em jogo está não apenas a representação das operadoras, mas também o debate sobre o futuro da saúde suplementar no Brasil, em um cenário de forte pressão regulatória, transição demográfica e disputa por modelos mais sustentáveis de atendimento.