Lula inaugura hospital universitário em Catalão, Goiás

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugura nesta terça-feira (2) o Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão, em Goiás, unidade da UFCAT que recebeu R$ 67 milhões do governo federal e deve beneficiar 56 municípios goianos com atendimento pelo SUS, formação em saúde, pesquisa e serviços de média e alta complexidade.

A cerimônia de inauguração do HU-UFCAT, em Catalão, conta também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). A nova unidade terá atuação em áreas como oncologia, além de contribuir para a formação de profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e outras áreas da saúde.

O hospital foi estruturado para funcionar como um complexo voltado à assistência, ao ensino, à pesquisa e à extensão no âmbito do Sistema Único de Saúde. A capacidade assistencial estimada é superior a 1,5 milhão de pessoas na macrorregião Centro-Sudeste de Goiás, ampliando a oferta de serviços especializados em uma área composta por dezenas de municípios.

Investimento federal e apoio municipal

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão recebeu R$ 67 milhões do governo federal para iniciar suas atividades. Desse total, R$ 27 milhões foram destinados pelo Ministério da Saúde à construção da infraestrutura, enquanto R$ 40 milhões partiram do Ministério da Educação para as primeiras ações de funcionamento.

Além do aporte inicial, o MEC prevê repasse anual de R$ 261 milhões para o custeio do hospital. A Prefeitura de Catalão também participou da implantação da unidade, com investimento de R$ 100 milhões na construção do prédio.

Quando estiver funcionando em plena capacidade, o hospital terá investimentos superiores a R$ 300 milhões por ano para custeio e pessoal, com recursos do governo federal por meio da HUBrasil/MEC.

Estrutura terá 166 leitos e atendimento especializado

A unidade terá capacidade total para 166 leitos de internação. A estrutura inclui 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta, 25 leitos de cuidados intensivos neonatal e 40 leitos de observação e recuperação pós-anestésica.

O complexo hospitalar contará ainda com seis salas cirúrgicas, duas salas obstétricas, três salas de endoscopia, 22 consultórios ambulatoriais, parque completo de diagnóstico por imagem e serviços de diagnóstico em cardiologia.

Segundo o planejamento informado, o hospital será liberado à população em quatro etapas. Na primeira fase, entram em funcionamento 30 leitos clínicos adultos, um leito de observação, dois leitos de Unidade de Decisão Clínica e a ala de ambulatório.

A previsão é que a totalidade dos leitos esteja em operação no prazo de 12 meses.

Hospital terá oncologia, UTI e atendimento pediátrico

Com perfil de referência em média e alta complexidade, o HU-UFCAT terá atuação em clínica médica e cirúrgica, terapia intensiva adulta e neonatal, pediatria, urgência e emergência pediátrica, atendimento a queimados e oncologia, incluindo quimioterapia.

A estrutura também será utilizada para formação acadêmica e profissional em saúde. A proposta é integrar atendimento à população, atividades de ensino e produção de conhecimento, fortalecendo a universidade e a rede pública da região.

O dimensionamento total da unidade prevê 1.527 trabalhadores. Desse número, cerca de 1,4 mil atuarão diretamente na assistência, enquanto mais de 100 ficarão em funções administrativas. Aproximadamente 200 profissionais já estão previstos para a primeira fase de funcionamento.

Prédio foi construído pela Prefeitura de Catalão

O prédio do Hospital Universitário de Catalão Adib Elias foi construído originalmente pela Prefeitura de Catalão com o objetivo de abrigar um hospital regional. Posteriormente, a estrutura foi doada à UFCAT, e a gestão foi repassada à Rede HUBrasil/MEC, antiga Ebserh.

Para adaptar o espaço às exigências de funcionamento de um hospital-escola, a prefeitura realizou investimentos adicionais em obras. O Acordo de Cooperação Técnica que marcou essa nova etapa foi assinado em 25 de fevereiro de 2025.

UFCAT foi criada a partir do campus da UFG

A Universidade Federal de Catalão foi criada oficialmente em março de 2018, após o desmembramento do antigo Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás. A instituição surgiu com o objetivo de fortalecer o ensino superior, a pesquisa e a produção de conhecimento na região.

Atualmente, a UFCAT possui um campus, oferece 34 cursos de graduação e 14 programas de pós-graduação, atendendo aproximadamente 4,5 mil estudantes. Com a inauguração do hospital universitário, a instituição passa a ampliar sua atuação também na formação prática de profissionais de saúde e na oferta de serviços especializados pelo SUS.