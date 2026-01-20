Abu Dhabi mantém título de cidade mais segura do mundo pelo 10º ano consecutivo

247 - Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mantém o posto de cidade mais segura do mundo pelo décimo ano consecutivo, desde 2017. A avaliação consta de um ranking internacional que analisa os níveis de segurança e qualidade de vida nas principais cidades globais, segundo informou a Emirates News Agency (WAM), parceira da rede TV BRICS.



A permanência no topo do ranking evidencia os elevados índices de segurança pública, estabilidade e qualidade de vida no emirado, além de reforçar sua atratividade como destino internacional para morar, trabalhar e investir.



De acordo com as autoridades locais, os resultados alcançados são fruto de uma política pública consistente, voltada à segurança das pessoas, da atuação coordenada dos órgãos governamentais e da adoção de abordagens proativas. O uso de tecnologias avançadas e de soluções baseadas em inteligência artificial, aliado à cooperação com a sociedade, teve papel decisivo nesse processo.



Destaca-se ainda que a estratégia integrada de segurança se baseia no desenvolvimento do capital humano e no fortalecimento dos mecanismos institucionais. Essa abordagem está alinhada às melhores práticas internacionais e contribui para altos níveis de confiança e tranquilidade entre os moradores.



O reconhecimento internacional também reflete o compromisso de Abu Dhabi com a continuidade do desenvolvimento e da inovação, voltados à construção de um ambiente urbano seguro e sustentável, com as pessoas no centro das políticas públicas.