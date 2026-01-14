Dubai ativa 1.000 MW de energia limpa em 2025

247 - Autoridades que ficam em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, colocaram em operação mil megawatts (MW) de nova capacidade de energia renovável em 2025, no âmbito da sexta fase do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, informa a Emirates News Agency (WAM), parceira da TV BRICS.

O diretor-geral da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai, Saeed Mohammed Al Tayer, afirmou que o projeto está alinhado à Estratégia de Neutralidade Climática dos EAU até 2050 e à Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050, que preveem a transição integral do emirado para fontes limpas até meados do século.

Segundo ele, essa etapa representa um avanço relevante na expansão dos projetos de energia renovável e reflete o compromisso das autoridades em ampliar a participação de fontes limpas, preparar o sistema energético para o crescimento populacional e econômico e consolidar um modelo sustentável de geração baseado em inovação e alta eficiência operacional.

Atualmente, a capacidade instalada do parque solar alcançou 3,9 mil MW. Até 2030, o volume deve superar 8 mil MW. A ampliação permitirá reduzir as emissões de carbono em mais de 8,5 milhões de toneladas por ano e fortalecer a posição de Dubai como um dos centros globais da economia verde.