África do Sul e Emirados unem esforços contra tráfico de animais silvestres

247 - Autoridades da África do Sul e dos Emirados Árabes Unidos apreenderam 373 animais vivos na última semana em duas operações distintas realizadas em aeroportos. Os casos foram descritos pelas autoridades como parte dos esforços contínuos para combater o tráfico de animais silvestres. As informações são da NNA TV Plus.

A maior apreensão ocorreu no Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, onde agentes da província do Cabo Ocidental prenderam um homem de 28 anos na sexta-feira. Após a detenção, o Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS) encontrou 150 escorpiões vivos em sua bagagem.

“A prisão é resultado de uma operação baseada em inteligência conduzida conjuntamente pela Unidade de Combate ao Roubo de Gado e Espécies Ameaçadas de Kuilsriver e pela CapeNature”, informou o SAPS em comunicado divulgado no sábado.

“Os agentes atuavam com base em informações recebidas sobre uma pessoa que transportava escorpiões pelo aeroporto.”

O SAPS acrescentou que “foi obtida uma descrição do suspeito, que foi localizado e detido no Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. Os policiais então revistaram suas malas e encontraram 150 escorpiões vivos escondidos entre suas roupas”.

Os escorpiões foram transferidos para uma instalação segura, onde permanecerão sob cuidados enquanto prosseguem as investigações sobre sua origem e destino final. O valor dos animais ainda não foi determinado.

As autoridades não identificaram a espécie dos escorpiões nem revelaram para onde o suspeito viajava. O homem responderá por posse ilegal de animal silvestre, em violação à legislação de Conservação da Natureza e do Meio Ambiente, e deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Bellville na segunda-feira, 15 de junho.

“Ele responderá por posse de animal silvestre sem autorização”, acrescentou o SAPS.

Em um incidente separado ocorrido no dia seguinte, a Alfândega de Dubai informou que agentes do Aeroporto Internacional de Dubai descobriram 223 animais vivos em uma mala abandonada durante uma operação realizada na quinta-feira.

“A mala continha 129 lagartos, 36 escorpiões, oito cobras e 50 sapos, totalizando 223 animais recuperados”, informou a Alfândega de Dubai em comunicado divulgado na sexta-feira.

Segundo o órgão, os inspetores identificaram indicadores de risco associados a bagagens desacompanhadas, o que levou à inspeção da mala.

As autoridades também indicaram que alguns dos animais podem estar protegidos pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES).

A Alfândega de Dubai informou à imprensa estatal dos Emirados Árabes Unidos que trabalha em conjunto com o Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente para garantir o cuidado adequado dos animais, além do cumprimento de todos os procedimentos legais, veterinários e ambientais.

Khalid Ahmed, diretor de operações de passageiros da Alfândega de Dubai, afirmou à imprensa local que o papel da instituição vai além da segurança tradicional de fronteiras.

“Proteger as fronteiras hoje não significa apenas impedir a entrada de mercadorias proibidas. Também significa proteger a biodiversidade, os recursos naturais e a sustentabilidade ambiental contra o tráfico ilegal de animais silvestres”, destacou Ahmed.

As autoridades dos dois países enfatizaram que ainda não está claro se as duas apreensões estão relacionadas, qual seria o destino final dos animais ou quem era o proprietário da mala encontrada em Dubai.