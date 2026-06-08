Jovens sul-africanos marcam 50 anos da Revolta de Soweto

247 - A Fundação Ahmed Kathrada lançou, em Soweto, África do Sul, a campanha #YouthLivesMatter, convocando jovens sul-africanos a se organizarem e votarem, no momento em que o país marca 50 anos do levante de 1976. A reportagem é da NNA News.

Os organizadores afirmaram que a campanha busca revitalizar o engajamento cívico às vésperas do aniversário de 16 de junho, deslocando o foco da liberdade política para o que os jovens chamam de sua “luta inacabada”: desemprego, abuso de drogas e exclusão social.

O desemprego foi a principal preocupação levantada pelos jovens participantes.

“Nosso maior desafio é o desemprego. Muitos jovens se formam na universidade e depois passam anos tentando encontrar trabalho. Alguns são forçados a empregos temporários, enquanto outros acabam entrando no crime porque não têm oportunidades”, afirmou a participante Amanda Miya.

Moradores da comunidade associaram a falta de empregos ao aumento do abuso de substâncias.

“Os desafios que estamos enfrentando são o abuso de drogas e substâncias, e isso está afetando as crianças. Chegou a um ponto em que essas substâncias estão chegando às escolas. Isso continua tendo um impacto sério nos jovens”, disse a moradora Anita Smith.

O empreendedor Jordan Booysen afirmou que jovens empresários enfrentam barreiras no acesso a financiamento.

“Quando você abre uma empresa como jovem empreendedor, as pessoas muitas vezes não o levam a sério”, disse Booysen. “Subsídios do governo e programas de apoio são difíceis de acessar, o que torna mais difícil para os jovens crescerem seus negócios e criarem empregos.”

O diretor executivo da Fundação Ahmed Kathrada, Neeshan Bolton, afirmou que a campanha se baseia no legado de Kathrada para incentivar a participação juvenil.

“Os jovens têm poder, mas precisam acreditar nesse poder”, disse Bolton. “A lição de 1976 é que a mudança exige organização, foco e participação. Os jovens devem usar as ferramentas disponíveis em uma democracia para garantir que suas preocupações entrem na agenda nacional.”

O lançamento foi realizado no túmulo de Kathrada, em Soweto, onde ativistas jovens, membros da comunidade e veteranos da luta de libertação se reuniram ao lado de outras figuras históricas do movimento antiapartheid.

Kathrada, um dos réus do julgamento de Rivonia que passou 26 anos na Ilha Robben, tornou-se politicamente ativo ainda na adolescência, nos anos 1950. Mais tarde, refletiu: “Me envolvi na luta em uma idade muito jovem porque a injustiça não espera a vida adulta.”

Os organizadores também relembraram o levante de Soweto de 16 de junho de 1976, quando milhares de estudantes negros marcharam contra as políticas educacionais do apartheid e o uso obrigatório do africâner. A polícia abriu fogo, matando e ferindo centenas. A imagem de Hector Pieterson, de 12 anos, tornou-se símbolo da resistência.

À medida que o aniversário se aproxima, participantes afirmaram que o significado da “luta” mudou. Enquanto a geração de 1976 lutava por liberdade política e educação igualitária, muitos jovens hoje definem sua luta pelo desemprego, exclusão social, questões de segurança e pela busca de dignidade e oportunidades.