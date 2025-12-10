TV 247 logo
      Brasil e China criam laboratório espacial conjunto

      Telescópio "BINGO" do novo laboratório rastreará satélites e objetos próximos da Terra

      Foguete chinês Long March-2F Y12 (Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

      247 - Brasil e China começaram a construir um laboratório conjunto para tecnologias espaciais, informou a CETC, empresa estatal chinesa de eletrônicos de defesa, de acordo informações divulgadas pela agência Reuters nesta quarta-feira (10). 

      O Instituto de Pesquisa em Comunicações de Rede da CETC assinou um acordo com a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba para estabelecer o Laboratório Conjunto China–Brasil de Tecnologia em Radioastronomia, segundo a agência. 

      A CETC afirmou na terça-feira que o laboratório apoiará pesquisas de ponta para observação astronômica e exploração do espaço profundo.

      A iniciativa ocorre enquanto China e Brasil avançam na construção do radiotelescópio BINGO, projetado para ajudar a estudar a estrutura do universo e a energia escura.

      Em junho, a CETC informou que a estrutura principal do telescópio havia sido concluída em uma fábrica na China e enviada pelo porto de Tianjin para o Brasil. 

      O equipamento, anunciado como o maior radiotelescópio da América do Sul, está previsto para ser concluído em 2026.

