Brasil e China criam laboratório espacial conjunto

247 - Brasil e China começaram a construir um laboratório conjunto para tecnologias espaciais, informou a CETC, empresa estatal chinesa de eletrônicos de defesa, de acordo informações divulgadas pela agência Reuters nesta quarta-feira (10).

O Instituto de Pesquisa em Comunicações de Rede da CETC assinou um acordo com a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba para estabelecer o Laboratório Conjunto China–Brasil de Tecnologia em Radioastronomia, segundo a agência.

A CETC afirmou na terça-feira que o laboratório apoiará pesquisas de ponta para observação astronômica e exploração do espaço profundo.

A iniciativa ocorre enquanto China e Brasil avançam na construção do radiotelescópio BINGO, projetado para ajudar a estudar a estrutura do universo e a energia escura.

Em junho, a CETC informou que a estrutura principal do telescópio havia sido concluída em uma fábrica na China e enviada pelo porto de Tianjin para o Brasil.

O equipamento, anunciado como o maior radiotelescópio da América do Sul, está previsto para ser concluído em 2026.